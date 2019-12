Kundalini yoga per celebrare il solstizio d’invern

Per salutare il solstizio d’inverno, l’associazione Flor de vida di Udine (via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4, Paparotti), sabato 21 dicembre dalle 18 alle 19.30 circa, propone una lezione di Kundalini yoga, condotta da Rajbir Kaur (info e prenotazioni: 333.7992738, associazione.flor.de.vida@gmail.com).

Il 19 dicembre, inoltre, è in programma una prova gratuita (dalle 20 alle 21.30 circa) di Iyengar yoga, condotta da Alizia Murador. Prenotazioni entro il 17 dicembre (333.7992738, associazione.flor.de.vida@gmail.com).



SOLSTIZIO - Il termine solstizio viene dal latino solstitium, che significa ‘sole fermo’. In termini astronomici, in quel periodo, il sole inverte il proprio moto nel senso della ‘declinazione’, cioè raggiunge il punto di massima distanza dal piano equatoriale. Il buio della notte raggiunge la massima estensione e la luce del giorno la minima. Si verificano cioè la notte più lunga e il giorno più corto dell’anno. Le antiche civiltà di tutto il mondo hanno sempre celebrato, nei secoli, il momento del solstizio d’inverno, onorandone i cambiamenti energetici e la prodigiosa spinta evolutiva. Tradizionalmente l'archetipo del solstizio d'inverno è quello di celebrare la nascita del nuovo sole e questo a livello spirituale comporta onorare la rinascita.



KUNDALINI - «Il nostro maestro Yogi Bhajan - spiega Rajbir Kaur, insegnante di Kundalini yoga - affermava che questo era il momento per ‘cambiare l'olio della nostra macchina’ ovvero durante il solstizio d'inverno e nei dieci giorni che lo seguono il sangue cambia, si rigenera. Attraverso la pratica del Kundalini Yoga, celebreremo questo momento al fine di cogliere questa onda energetica per rigenerarci e ritrovare lo slancio per un nuovo inizio utilizzando tecniche specifiche per questa ricorrenza».



L’EVENTO - L’incontro avrà una durata di un’ora e mezza circa. I posti sono limitati quindi è necessario prenotarsi, con messaggio privato o mail contattando direttamente l'insegnante: «Come sempre vestitevi comodi con abiti bianchi o comunque di colore chiaro. Portate il vostro cuscino da meditazione, se ne avete uno, una coperta per la parte dedicata al rilassamento e una bottiglia d'acqua».