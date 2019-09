‘L’Anzianità vista con lo sguardo del cinema’. E’ questo il tema scelto, a Udine, per celebrare la XXVI Giornata mondiale dell’Alzheimer. L’Associazione Alzheimer Udine Onlus, in collaborazione con la sede 50 & Più di Udine, con il contributo del Centro Studi 50 & Più di Roma e del Progetto Città Sane del Comune di Udine, organizza l’appuntamento per mercoledì 25 settembre dalle 16 nella Sala della Fondazione Friuli (in via Manin a Udine).

L’idea è quella di riflettere sulle tante problematiche legate all’invecchiamento attraverso il racconto che ne è stato fatto sul grande schermo. Dopo i saluti dell’assessore alla salute del Comune di Udine, Giovanni Barillari, sarà presentato l’opuscolo finanziato dall’Amministrazione comunale ‘Breve guida agli aiuti, supporti e servizi per gli anziani’. Si partirà, quindi, con l’incontro che prenderà lo spunto dalla proiezione di alcuni video, per poi riflettere sul tema ‘Amare a ogni età’ assieme alla dottoressa Anna Maria Melloni. Con il neurologo Iacopo Cancelli, infine, si affronterà ‘La malattia di Alzheimer tra presente e futuro’.

Tradizionalmente l’amore è stato considerato un sentimento circoscrivibile all’età della giovinezza: secondo questa visione, con il procedere dell’età, si smorzerebbero le emozioni e si ridimensionerebbero le pulsioni affettive. Ma il rapporto tra gli esseri umani è fatto di percezioni, sensazioni ed emozioni ed è quindi veicolato dal corpo: nella giovinezza, nella maturità e nella vecchiaia.

Nella nostra cultura, per lungo tempo, l’espressione delle emozioni e dell’affettività è stata penalizzata a vantaggio della ragione, unica fonte di saggezza e di sapere. La stessa saggezza viene culturalmente attribuita ai più anziani, dai quali non ci si aspettano i colpi di testa tipici dell’innamoramento. Ma cosa è cambiato negli ultimi anni? È possibile innamorarsi a 60, 70 o 80 anni? Com’è cambiata la percezione delle coppie Over 60? L’amore e la passione mutano davvero nel corso della vita? Come vedono i più giovani e i coetanei la scelta di un Over 60 di rimettersi in gioco sentimentalmente? Tutte domande alle quali si darà una risposta nel corso dell’appuntamento udinese.