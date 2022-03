L’impatto della pandemia in Fvg, dalla statistica ufficiale agli Open Data

“Statistica ufficiale e open data per l’analisi degli impatti della pandemia in Friuli Venezia Giulia” è il tema dell’incontro online organizzato dall’Università di Udine che si terrà venerdì 4 marzo, dalle 15.30. Obiettivo dell’incontro è evidenziare l’importanza della “qualità dei dati”, mettendo in rilievo gli effetti socio-economici sulla regione e soprattutto i problemi insiti nell’utilizzo dei dati fruibili in rete.

Interverranno Roberto Costa dell’Istat, sede di Trieste, e Vincenzo Della Mea, docente di Informatica medica e Tecnologie web per il cloud dell’Università di Udine. Modera Gian Pietro Zaccomer, docente di Geografia e Analisi dei dati territoriali, dell’Ateneo friulano. Per partecipare all’evento, che si terrà sulla piattaforma Teams, basta chiedere il link scrivendo all’indirizzo e-mail labgis@uniud.it.

"Fin dalla prima ondata dell’infezione – spiega Zaccomer – si è assistito alla pubblicazione di dati relativi a contagi, ospedalizzazioni e decessi, sotto forma di open data rielaborabili e visualizzabili a proprio piacimento, seguiti successivamente dai dati relativi alla campagna vaccinale".

"Purtroppo – evidenzia Della Mea –, non sempre questi dati hanno mantenuto la loro qualità e consistenza, anche in termini di compatibilità tra i dati sulla pandemia e quelli sulla somministrazione dei vaccini".

"In questo periodo di crisi, anche l’Istat ha attivato una serie di azioni per assicurare la continuità, la qualità e la pertinenza della sua produzione statistica – sottolinea Costa –, introducendo sia tecniche di acquisizione sostenibili per la raccolta dei dati statistici sia soluzioni metodologiche innovative nell’utilizzo di nuove fonti informative".

L’incontro rientra nel ciclo intitolato “Divagando: geografie e dintorni”, a cura dei geografi dei dipartimenti di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società e di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano, in collaborazione con l’Associazione italiana insegnanti di geografia (Aiig), sezione del Friuli Venezia Giulia.