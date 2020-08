L’Afds ospiterà Giovanni Musso e Pierfranesco Cogliandro

Domenica 6 settembre, alle 9, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l’Associazione Friulana Donatori di Sangue - con un ritardo di qualche mese a causa del Coronavirus - organizza la sua annuale Assemblea.

“Abbiamo avuto, grazie al Comune di Udine, una sala capiente che ci permette d rispettare le prescrizioni di sicurezza – afferma il Presidente Roberto Flora - perché essendo tutte le nostre attività ancora bloccate per evitare assembramenti volevamo avere una occasione per ringraziare attraverso i rappresentanti delle nostre 200 sezioni i donatori che mai hanno cessato di donare con generosità”.



Il programma dell’Assemblea prevede l’apertura con una proiezione di un documentario sulla storia dell’AFDS. Seguiranno i saluti del Sindaco di Udine, dell’Assessore regionale alla sanità e del Prefetto.



Seguiranno gli adempimenti statutari con la relazione morale del Presidente Flora e l’approvazione dei bilanci. Chiuderà i lavori il neo presidente della FIDAS Giovanni Musso, per la prima volta in Friuli in questa veste, assieme al segretario organizzativo nazionale Pierfranesco Cogliandro.