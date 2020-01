L’alluminio è un ‘amico’ se sai come usarlo bene

Ne facciamo esperienza tutti i giorni: l’alluminio è un elemento che fa parte della nostra quotidianità, soprattutto in cucina. Trova infatti largo impiego nel settore alimentare per la realizzazione di imballaggi e recipienti destinati a venire in contatto con gli alimenti, come pentole, film per avvolgere, vaschette monouso, caffettiere, lattine, ecc.

Ultimamente si è diffuso l’allarme sulla sua tossicità, scatenando il panico nei cittadini, anche alla luce dell’allerta lanciata dal viceministro alla salute Sileri. Ma cosa c’è di vero? Il Ministero della salute ha avviato una campagna informativa per far comprendere alla popolazione che l’alluminio non è un materiale che comporta danni alla salute, ma è il suo utilizzo non corretto che può provocare danni.

Il contatto con l’alluminio, infatti, espone gli alimenti al rischio di migrazione, cioè al passaggio di particelle del metallo al loro interno, di fatto promuovendo una possibile contaminazione, che rappresenta un rischio non per i soggetti sani, per via dello scarso assorbimento e della rapida escrezione, ma può esserlo per particolari categorie di persone, con diminuita capacità escretoria renale: anziani, bambini sotto i 3 anni, soggetti con malattie renali e donne in gravidanza. I danni che può causare l’accumulo di alluminio nell’organismo riguardano il sistema nervoso centrale e l’assorbimento di alcuni elementi essenziali (calcio e ferro su tutti).

La buona notizia è che la migrazione di particelle da utensili o imballaggi è direttamente prevenibile attraverso semplici accorgimenti, che riguardano l’uso corretto dei contenitori in alluminio.

Per prima cosa bisogna verificare che riportino in etichetta le istruzioni che indicano l’idoneità a essere usati a contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati, a temperature refrigerate oppure a temperatura ambiente per tempi non superiori alle 24 ore.

Il contatto per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente è permesso solo per i alimenti ‘secchi’ (cacao e cioccolato; caffè; spezie ed erbe infusionali; zucchero; cereali; pasta; prodotti della panetteria; legumi, frutta, ortaggi e funghi secchi; caramelle; prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l’alluminio).

Si consiglia inoltre di non riutilizzare i contenitori monouso. Per quanto riguarda pentole e padelle, bisogna evitare di graffiarle durante l’uso e non pulirle con prodotti o spugne abrasive.