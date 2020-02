L’importanza dello screening al seno

Trovare un tumore mammario quando è molto piccolo è di fondamentale importanza per la cura. E’ per questo che vari Paesi europei, tra cui il nostro, hanno messo a punto programmi di screening per la diagnosi precoce. Si tratta di un test su una popolazione sana o su un sottogruppo a rischio, per identificare soggetti meritevoli di accertamenti.

In Fvg, dal 2006 è partito lo screening mammografico regionale, come prevenzione del tumore al seno, per scoprire lesioni mammarie di piccole dimensioni, che non sarebbe possibile diagnosticare precocemente in altro modo.



Consiste nell’invitare, con lettera scritta e firmata dal responsabile dello screening e dal medico curante, a eseguire una mammografia con cadenza biennale le donne nell’età compresa tra i 50 e i 69 anni (estesa ai 74 anni per quelle che aderiscono regolarmente all’invito). L’appuntamento è già fissato: le donne devono solo presentarsi a fare l’esame, senza altro impegno e saranno chiamate con regolarità allo scadere dei due anni. Effettuato il test, sarà inviata una risposta a domicilio se l’esame sarà negativo, altrimenti la donna sarà richiamata per un approfondimento nel caso di dubbio. La ‘lettura’ del test è effettuata separatamente da due radiologhe diverse (con un’esperienza di almeno 5.000 mammografie all’anno) e, in caso di differenze d’interpretazione, sarà coinvolta una terza radiologa con analoga esperienza. Di qui la necessità di aderire a questa fondamentale iniziativa, proprio per il notevole ‘expertise’ delle refertatrici.



Giuliana Gentile, chirurgo senologo - volontario Lilt Udine



