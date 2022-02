L’inclusione scolastica e la disabilità

Abc - Associazione per i Bambini Chirurgici, che dal 2005 aiuta tutti i bambini che devono affrontare complessi percorsi chirurgici all’interno dell’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, continua con il progetto ‘Tutela e diritti’, che vuole rispondere alla necessità di molte famiglie di essere informate sulla normativa e sui possibili aiuti e servizi resi disponibili dalla Legge 104/92.

Così Abc vuole supportare anche negli aspetti legali le famiglie che hanno bisogno di essere accompagnate non solo nel momento del ricovero, ma anche nella successiva quotidianità. L’attività è rivolta alle famiglie dei bambini chirurgici ma anche alle famiglie (in regione e in tutta Italia), che devono affrontare un cammino al fianco della disabilità; destinatari del progetto possono essere anche gli operatori sanitari, gli insegnanti, gli educatori e tutti coloro che operano nell’ambito dell’applicazione delle casistiche della Legge.

Martedì 22 febbraio, alle 18, sulla piattaforma zoom, Abc propone il webinar gratuito ‘Inclusione scolastica e disabilità: come garantire i diritti dei bambini’. Si tratta del secondo appuntamento introduttivo (il primo, lo scorso novembre, aveva riscontrato un’ottima affluenza, grande interesse e stimolato molti interrogativi) dedicato ai temi del diritto allo studio, all’inclusione scolastica, discriminazione e abilismo.

Quante volte i genitori si trovano a scontrarsi, nell’inserimento scolastico, con mille sigle: Pei, Glo, Df, Pdf… e chissà quante altre! Questo secondo webinar introduttivo accompagnerà i partecipanti alla conoscenza d’informazioni utili, entrando in una materia, come quella della giurisprudenza, che spesso appare faticosa ad occhi non esperti.

Sarà l’avvocato Elisabetta Rovatti, esperta in inclusione scolastica e diritto anti-discriminatorio, a guidare i partecipanti durante l'incontro. Insieme a lei Giusy Battain, fondatrice e direttrice di Abc, e Giulia Bresciani, responsabile area progetti di Abc.

L’appuntamento si rivolge alle famiglie che necessitano di supporto in merito ai benefici e ai diritti che la legge 104/92 garantisce ed è aperto anche ai professionisti e agli operatori sanitari che seguono il percorso di cura dei bambini e il loro inserimento nel percorso scolastico.

La partecipazione è libera; è possibile iscriversi compilando il modulo sulla pagina dedicata nel sito di Abc. Le iscrizioni saranno accolte fino all’esaurimento del numero dei posti supportati dalla piattaforma.