L’ottobre rosa... si colora d’azzurro

“Ottobre è da sempre considerato il mese rosa della prevenzione al femminile, ma da quest’anno la Lilt di Udine vuole colorare questo mese anche di azzurro, per coinvolgere in questo stile comportamentale anche il genere maschile e per ricordare agli uomini che solo la prevenzione primaria e la diagnosi precoce possono aumentare la percentuale di guarigione della sfera genitale maschile".

E’ questo l’obiettivo del convegno organizzato dalla Lilt di Udine e riassunto nel significativo titolo “Generi diversi, obiettivo comune nella prevenzione e nella lotta ai tumori”, che si svolgerà sabato 6 novembre a Udine (sala Ajace, alle 9) per sensibilizzare entrambi i generi alla conoscenza e coscienza dei diversi tipi di neoplasie.

Sono previste due sessioni, la prima (“Personalizzare il percorso terapeutico: l’oncologia di precisione”) coordinata da Giuseppe Damante e Lorenzo Gerratana, la seconda incentrata su “Aspetti psico-sociali e tutela dei pazienti” moderata da Claudia Andreetta e Paola Ermacora.

La prenotazione è obbligatoria (via email indirizzata a liltudine@gmail.com o telefonicamente allo 0432 481802) sia per la partecipazione in presenza – 100 posti, obbligo di green pass e mascherina indossata – sia online (webinar). Per personale sanitario e studenti di medicina o infermieristica è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.