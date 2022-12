L’ospedale di Latisana raggiunge i 500 parti

Dopo i 500 parti ottenuti in un anno all’ospedale di San Vito al Tagliamento a raggiungere questo traguardo è oggi il punto nascita dell’ospedale di Latisana.

L’ultima nata è una bambina, venuta alla luce attorno le 18. Una tendenza positiva che, come riferisce il sindaco Lanfranco Sette, “sancisce la continuità del servizio e scongiura qualsiasi paventata sospensione. La pediatria di Latisana è un emblema per tutto l’ospedale, un grazie va alla Regione per aver sempre creduto a questa struttura, ma soprattutto al personale medico e al consigliere con delega alla sanità Antonino Zanelli oltretutto – conclude il sindaco Sette – le mamme arrivano anche dal Veneto, proprio a confermare il fatto che l'ospedale serve un'area molto più ampia del mandamento territoriale di riferimento”.

“Il numero dei 500 parti è stato anche superato – precisa con soddisfazione il Consigliere regionale Maddalena Spagnolo – considerato che per buona parte dell’anno decine di mamme seguite a Latisana hanno partorito a Udine seguendo le procedure previste sino a pochi mesi fa per le madri positive al Covid”.