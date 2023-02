L'Afds Pordenone forma i donatori attivi

L'Associazione friulana donatori di sangue del Friuli occidentale, Afds Pordenone, è sempre più consapevole dell'importanza che, ai fini della promozione della donazione del sangue, riveste la formazione dei donatori attivi che operano nelle 39 sezioni comunali che la compongono. Da quest'anno, quindi, saranno intensificati i percorsi formativi interni all'associazione medesima.

Questa mattina, nella sala multimediale di Logika Software di Pordenone, si è svolto il primo corso social per volontari delle sezioni Afds Pordenone, tenuto dalla donatrice e social media manager di professione, Giorgia Altinier. Vi hanno partecipato una decina di rappresentanti delle sezioni, con una buona presenza anche di giovani donatori. Si è trattato di una interessante occasione per scoprire i "segreti" della comunicazione social a favore della promozione del dono.

"Anche nella promozione del dono del sangue e dei suoi derivati - commenta il presidente provinciale dell'Afds, Mauro Verardo - le nuove tecnologie dell’informazione, e in particolare i social network, rappresentano uno strumento importante soprattutto per raggiungere le nuove giovani generazioni e promuovere le questioni legate alla salute e, in particolare, il tema della donazione di sangue. La nostra intenzione è rendere sempre più vive e seguite le nostre pagine Facebook e i nostri profili Instagram, nei quali comunichiamo le innumerevoli attività che il provinciale, il Gruppo giovani Afds e le singole sezioni realizzano nel corso dell'anno". L'Afds Pordenone, in particolare, ha una propria pagina Facebook che risponde al nome di Afds Pordenone - Sede provinciale e un profilo Instagram.

Il corso di oggi è stato, quindi, il primo di una serie di proposte formative che l'Afds Pordenone intende proporre alle proprie sezioni nel corso di questo 2023. La prossima è in programma sabato 4 marzo e consisterà in una intera giornata nella quale verrà approfondito il tema delle strategie efficaci per la costituzione di un gruppo giovani all'interno delle singole sezioni, che sia capace di coinvolgere altri giovani nella scelta di diventare donatori di sangue.