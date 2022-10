L'altro volto della pandemia

Che il Covid-19 avrebbe lasciato strascichi a lungo termine ce lo aspettavamo. Che questi effetti non riguardassero soltanto il virus o l’economia ce ne stiamo accorgendo adesso, quando il benessere di tanti cittadini, soprattutto giovani e giovanissimi, continua a risentire degli effetti degli stili di vita che abbiamo modificato.

A ciò si aggiunge la prospettiva che i problemi si cronicizzino, con ulteriori ricadute negli anni a venire. Sedentarietà e abitudini alimentari sbagliate da tempo gravano sulla salute dei nostri figli, a cominciare dai primissimi anni di vita.

Già i dati del 2019 indicano che il 32% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni in Friuli Venezia Giulia sono sovrappeso e obesi, confermando una tendenza all’aumento rispetto al 2008, quando la percentuale era del 24 per cento. “La situazione non è certo migliorata fino a oggi”, commenta Valentina Dotto, responsabile dell’area minori, famiglia e disabilità dei Servizi sociali dell’ambito Friuli Centrale.

“I diritti dei bambini e dei ragazzi sono stati estremamente compressi tra il 2020 e il 2022. Inoltre gli stili di vita si sono modificati: se prima del Covid nelle famiglie si stigmatizzava l’uso dello smartphone, all’improvviso, da marzo 2020, quello era diventato lo strumento per ‘vivere’: andare a scuola, frequentare gli amici, persino fare sport. Si è osservato un incremento anche nei disturbi alimentari. Inoltre durante il lockdown era impossibile per i bambini persino scendere a fare una passeggiata: sedentarietà e cattive abitudini alimentari sono aumentate. Se a questo si aggiungono l’ansia, i disturbi del sonno, lo stress e,per i più grandi anche gioco d’azzardo, shopping e pornografia online e il maggiore consumo di alcol e tabacco, ecco che le prospettive in termini di salute della popolazione sono preoccupanti. L’unica soluzione è che i vari istituti che hanno a che fare con i giovani, dalla famiglia alla scuola, alla politica, lavorino in sinergia per potenziare i servizi territoriali che possono vigilare e intervenire nelle situazioni di rischio accompagnando i genitori”.

Bonus psicologo: da Stato e Regione aiuti per superare i traumi

La salute psicologica di bambini e ragazzi è fortunatamente al centro dell’attenzione e di alcune misure di sostegno pubbliche. Il termine per presentare le domande per il ‘bonus psicologo’ dello Stato, infatti, scade venerdì 24 ottobre, ma sono già 6.229 le domande giunte all’Inps dalla nostra regione. Il contributo varia da 200 fino a un massimo di 600 euro per sedute di psicoterapia da svolgere presso specialisti privati iscritti all’albo. Il bonus sarà riconosciuto in base a una serie requisiti, a partire dall’Isee, a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo. In Fvg, invece, è attivo il “Bonus psicologo studenti Fvg 2022”, che facilita l’accesso ai servizi e ai professionisti.

Il bando copre per il 90% (225 euro su 250) le spese di 5 colloqui con uno psicologo specialista accreditato, scelto dal richiedente dall’elenco presente sul sito dell’ARDiS. Complessivamente sono stati stanziati 300.000 euro per un totale di 1.333 bonus. “Le domande finora pervenute sono 702 - illustra l’assessore all’Istruzione, Alessia Rosolen-. Di queste, il 46% provengono dal territorio dell’ex provincia di Udine, il 22% da Trieste, il 19% da Pordenone e il 13% da Gorizia. Ne restano altre 631 da poter accogliere e c’è tempo ancora fino al 30 novembre per presentarle, attraverso l’indirizzo web www.ardis.it. Questa iniziativa proseguirà anche nel 2023 e verrà estesa anche a coloro che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale”.