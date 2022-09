L'Alzheimer protagonista anche a teatro

Quattro chiacchiere in cortile, tutti insieme, la sera dopo una dura giornata di lavoro. Si trascorrevano così le serate nei nostri paesi quando la televisione non era ancora così diffusa. Ed è proprio in quel mondo semplice di chiacchiere e di paese che è ambientato lo spettacolo “Ciacole de casa nostra” che la compagnia La Stropula Cantieri Teatrali propone alla sala Delbianco di Staranzano mercoledì 21 settembre.

L'occasione è la 29a Giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Oms per sensibilizzare su questa malattia e le sue conseguenze.

A organizzare l'appuntamento teatrale dove racconti in dialetto si alterneranno a musiche tradizionali è l'Associazione Alzheimer Isontino OdV che da anni si occupa dei malati e delle loro famiglie nel nostro territorio.