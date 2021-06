L'AsFo chiude in utile, polemiche delle opposizioni

"Quello che è successo nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale è scandaloso e va chiarito al più presto. L'utile di oltre nove milioni dell'Asfo avvalora le denunce di chi a inizio anno sosteneva che i vertici aziendali hanno preferito fare cassa invece di dare risorse e strumenti adeguati per affrontare la pandemia". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, componente della III Commissione Salute, commentando la denuncia della Cgil pordenonese in merito al bilancio 2020 dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo).

"Quanto sosteneva il dottor Spaziante in un suo intervento sulla stampa lo scorso gennaio ("Si è fatto di conto anziché prepararsi alla seconda ondata"), così come la protesta dei sindacati per la forte carenza di personale nell'Asfo, oggi, qualora servisse, sono ulteriormente accreditati dall'incredibile utile raggiunto dall'Azienda".

Ora, continua Conficoni, "vediamo che evidentemente non mancavano i fondi per una serie di interventi: invece di chiudere Rsa, come è accaduto, si sarebbero potuti attivare posti letto aggiuntivi. I tamponi effettuati potevano essere in numero decisamente maggiore, visto che solo a dicembre 2020 si è deciso di acquistare un macchinario per processarne di più. E la carenza di personale, uno dei nodi maggiori, avrebbe potuto avere una risposta".

"Invece l'Asfo, nonostante le promesse - aggiunge il consigliere - si è ritrovata con 187 dipendenti in meno rispetto a quelli rideterminati in corso d'anno e 131 in meno di quelli a libro paga alla fine del 2018. Di fronte a questi dati impietosi e a quanto successo soprattutto in questo ultimo anno, mettendo ancora una volta in discussione l'operato del direttore generale Polimeni, è inevitabile non pensare che con il giusto utilizzo di fondi a disposizione, operatori e cittadini avrebbero affrontato con armi più efficaci la guerra contro il Covid. Ora per non penalizzare ulteriormente la sanità pordenonese, indebolita da alcune decisioni del centrodestra, è fondamentale che l'utile venga riassegnato all'azienda".

"I quasi 10 milioni di utile dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale nel bilancio 2020 lasciano sconcertati, perché queste risorse andranno a ripianare debiti altrove e per il silenzio assordante del sindaco Ciriani". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. "La sanità pordenonese ha bisogno di investimenti per implementare il personale, ridurre le liste d'attesa e migliorare i servizi ai cittadini - sottolinea Capozzella -. E fa male vedere che si punta solo e soltanto ai risultati di bilancio, invece di fornire le risposte di cui il sistema sanitario, gli operatori e i pazienti avrebbero bisogno".

"Il tutto mentre il primo cittadino di Pordenone, e presidente della Conferenza dei sindaci, Alessandro Ciriani, non fa altro che tacere - conclude il consigliere M5S -. Di fronte all'ennesimo esempio di depauperamento, ci aspetteremmo quantomeno un sussulto di orgoglio a difesa della città da parte del suo massimo rappresentante".

Anche i consiglieri regionali dei Cittadini Tiziano Centis e Simona Liguori esprimono, in una nota, la loro preoccupazione in seguito alla lettura del decreto del direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (AsFo), Joseph Polimeni, in cui si parla di un risultato economico della gestione sanitaria 2020 con un utile d'esercizio di 9.000.722 euro. "Numeri del genere devono essere necessariamente spiegati nel dettaglio per evitare di creare nei cittadini dubbi sulla gestione della sanità - affermano i consiglieri regionali -. Il 2020 è stato un anno assolutamente particolare, segnato in tutto e per tutto dalla pandemia, tra prestazioni sanitarie ridotte all'osso, la crescita dei costi straordinari, le difficoltà pratiche derivanti dall'emergenza: davanti alla straordinarietà di questa situazione, quindi, non possiamo che chiedere chiarimenti urgenti sui dati relativi ad AsFo, che fanno registrare un utile di oltre nove milioni di euro".