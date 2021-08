L'effetto Covid sui Punti nascita del Fvg

A due anni dalla chiusura del Punto Nascita di Palmanova, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale interviene con una nota per chiarire che sulle decisioni “non contano solo i numeri, ma anche la qualità del servizio”.

“In primo luogo, non possiamo trascurare l’effetto pandemico: una valutazione soltanto numerica andrebbe fatta al netto del periodo attuale ed è evidente che le conseguenti scelte di revisione dei punti nascita dovrebbero essere rinviate, perché nessuna decisione può reggere su equilibri e flussi non reali ma derivanti da una situazione Covid dipendente”, si legge. “La pandemia ha condizionato i flussi di fuga e attrazione, ha limitato gli spostamenti e ha ridotto gli accessi nei presidi ospedalieri, ha prodotto una diminuzione obbligata dell’offerta, ha condizionato i percorsi clinico-assistenziali. È, inoltre, evidente che da un punto di vista statistico un anno è un tempo breve per valutazioni di impatto sanitario, considerando le variabili generate dalla pandemia. In alcuni punti nascita di confine, ad esempio, rispetto ad altri il cui bacino d’utenza è solo intra-regionale, la numerosità dei nati ha subito un maggior calo dovuto alle restrizioni Covid e alla mobilità interregionale”.

“Nel nostro contesto regionale in cui la natalità è già di per sé non elevata è evidente che le scelte oculate debbano rispettare la territorialità. Una futura revisione sarà attuata solo dopo essere ritornati alla normalità, quando i flussi si saranno stabilizzati e gli equilibri del sistema sanitario ripristinati”, continua AsuFc. “A luglio l’Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale in cui ha sistematizzato tutti i dati raccolti nel corso del 2020, tra cui quelli sulla demografia. La pandemia di Sars-Cov-2 ha, infatti, pesantemente influenzato le tendenze demografiche del nostro Paese. Secondo l’Indagine si può senz’altro ritenere che la situazione di incertezza prevalsa con l’avvio del primo lockdown abbia influenzato la scelta di rinviare il concepimento”.

“Nel 2020 si è nuovamente superato il record negativo del minor numero di nascite. I nati sono stati 404.104, in calo del 3,8% rispetto al 2019 e di quasi il 30% in confronto al 2008, anno di massimo relativo più recente delle nascite. Bisogna considerare che l’impatto della pandemia è stato più limitato, almeno nel 2020. Nei primi dieci mesi il calo è stato del 2,7%, in linea con i dieci anni passati, ma da novembre il calo si è accentuato con un -8,2% che è diventato -10,3% a dicembre. Secondo le stime dell’Istat, il calo dei matrimoni che si è avuto nel 2020 potrebbe aver portato a circa 34.000 nascite in meno rispetto al numero che si sarebbe registrato senza pandemia nel triennio 2021-2023: 13.500 nascite in meno solo nel primo anno, quasi 12.000 nel 2022 e oltre 8.000 nel 2023”.

“Da tutto ciò, si evince che probabilmente nel 2021 il calo sarà addirittura superiore al 2020. Fondamentale, inoltre, sottolineare, al fine anche di una corretta informazione alla popolazione, che la numerosità è solamente uno dei criteri standardizzati stabiliti dal Comitato Nascita nazionale che deve in primis assicurare la garanzia della sicurezza e la qualità di un punto nascita. Nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – si legge ancora nella nota - tutti i Punti nascita rispettano e soddisfano ogni standard strutturale, tecnologico, operativo e organizzativo, avendo risposto positivamente al percorso di accreditamento e avendo conseguito la certificazione necessaria a garanzia e tutela della qualità e sicurezza dei punti nascita secondo i dettami del comitato nascita nazionale. Non solo, tutto il personale che vi opera è caratterizzato da grandissima professionalità, competenza e umanità e ha come unico scopo la tutela delle mamme e dei futuri nascituri”.

“L’Azienda è inoltre al lavoro per continuare a garantire i percorsi clinico-assistenziali di presa in carico pre e post evento nascita già presenti sul territorio e solo in questo modo si offre livelli massimi di qualità e sicurezza”.