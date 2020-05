Mercoledì 6 maggio 2020, alle 15 sulla piattaforma Zoom, si terrà il Colloquium congiunto SISSA-ICTP | “L’epidemia computazionale ai tempi del COVID-19”. Quanti contagi ci saranno domani? E tra un mese? Sono queste alcune delle risposte che ci può fornire l’epidemiologia computazionale, grazie agli incredibili progressi nella scienza dei dati e a modelli in grado di fornire previsioni in tempo reale, o quasi, e un’analisi dei rischi associati alla diffusione di specifiche malattie infettive. Non solo, questi i modelli offrono anche strumenti quantitativi e elementi concreti a supporto delle decisioni politiche e dei piani di intervento. Eppure, il rapido sviluppo del settore presenta una vasta gamma di sfide, sia per quel che riguarda gli algoritmi che per la gestione dei dati. Alex Vespignani della Northeastern University esaminerà e discuterà i risultati e le sfide recenti del settore e si concentrerà sugli studi in corso finalizzati a rispondere alla pandemia di COVID-19.



