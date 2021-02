L'indice Rt resta sotto 1, il Fvg va verso la conferma della zona gialla

In giornata diverse indiscrezioni davano il Fvg come una delle regioni a rischio di passaggio dalla zona gialla alla fascia arancione. Il pericolo dovrebbe, però, essere scongiurato. Stando alla prima bozza del report della cabina di regia, infatti, l'indice Rt del Friuli Venezia Giulia si attesta ben al di sotto della soglia fatidica di 1.

Come anticipato dal capo della task-force scientifica regionale Fabio Barbone, ospite a Elettroshock su Telefriuli, infatti, l'indice Rt settimanale è ulteriormente in calo, con un valore di 0,8. Sette giorni fa si era attestato a 0,98 (valore medio tra 0,94 e 1,03), mentre il dato precedente era a 1,03, ma il parametro più basso, che si era fermato a 0,99, aveva consentito al Fvg di evitare, per un soffio, l'arancione.

Accanto all'indice di trasmissività, altri dati confortanti arrivano dalla pressione sugli ospedali che, nel mese di gennaio, era stata costantemente sopra la soglia critica. Stando all'ultimo aggiornamento di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al momento l'occupazione nei reparti ordinari è al 30%, quindi ben al di sotto del 40% indicato come campanello d'allarme, mentre quella delle terapie intensive è stabile al 34%, quindi leggermente sopra la soglia del 30%.

Le decisioni rispetto ai colori, come ormai consuetudine, saranno ufficializzate dopo la presentazione del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità nella giornata di venerdì. A livello nazionale resta molto alta l'attenzione sulla circolazione delle varianti, con la necessità di aumentare il sequenziamento per avere dati aggiornati sulla diffusione dei vari 'ceppi' Covid.

Sul tavolo del Governo Draghi, poi, ci sono anche le nuove misure che dovranno essere prese già dalla prossima settimana, quando scadrà il decreto che vieta lo spostamento tra regioni, prorogato fino al 25 febbraio. Come annunciato dal premier nel suo discorso in Senato, l'impegno dell'Esecutivo è quello di comunicare più tempestivamente le limitazioni, con un implicito richiamo alla polemica scatenata domenica sera, dopo la decisione last minute di rinviare l'apertura degli impianti da sci al 5 marzo.