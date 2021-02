L'indice Rt schizza a 1,03, ma il Fvg dovrebbe evitare l'arancione

Dopo l'inserimento dell'Europa in zona 'rosso scuro', per il Fvg arriva un'altra brutta notizia dalla bozza del report settimanale. Dopo i dati in miglioramento della scorsa settimana, che hanno consentito il passaggio in zona gialla da lunedì 1 febbraio, le note dolenti arrivano proprio dall'indice Rt, schizzato dallo 0,68 del 29 gennaio a 1,03 della bozza (che considera i numeri dell'ultima settimana di gennaio).

Un livello che, in base agli automatismi, rischierebbe di riportare la nostra regione in arancione. A far propendere per la permanenza in giallo, però, è il margine inferiore: l'intervallo, infatti, si colloca tra 0,99 e 1,08. E proprio il livello più basso, che rimane appena sotto il fatidico 1, dovrebbe graziare il Fvg da un immediato cambio di colore.

Tutto, come sempre, sarà deciso domani, al termine della presentazione ufficiale del report della cabina di regia e le conseguenti decisioni del ministero della Salute.

Anche dall'analisi settimanale della Fondazione Gimbe non arrivano buone notizie. Dei sei parametri presi in esame, infatti, sono quattro quelli segnalati in rosso.

Stabilmente sopra soglia i dati relativi alle ospedalizzazioni: i ricoveri in area medica sono al 45% (la soglia è al 40%), terzo peggior dato dopo l'Umbria al 47% e le Marche al 46%, mentre sul fronte delle terapie intensive i posti sono occupati al 35% (qui la soglia è indicata al 30%), quarto peggior dato dopo quello dell'Umbria al 47%, della Provincia di Trento al 38% e della Puglia al 37%.

Guardando ai numeri nazionali, il monitoraggio indipendente della Fondazione rileva nella settimana 27 gennaio-2 febbraio, rispetto alla precedente, una stabilizzazione del numero dei nuovi casi (84.652 vs 85.358). Scendono i casi attualmente positivi (437.765 vs 482.417), i ricoveri con sintomi (20.317 vs 21.355), le terapie intensive (2.214 vs 2.372) e i decessi (2.922 vs 3.265).

“Esauriti gli effetti del Decreto Natale – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali, sostanzialmente stabili guardando al dato nazionale, mentre in diverse Regioni s’intravedono i primi segnali di un’inversione di tendenza. Segnali che invitano a tenere alta l’attenzione sulla diffusione delle nuove varianti, potenziando il sequenziamento del virus, dove si rilevano incrementi anomali dei nuovi casi”.

Gimbe si è poi concentrata sulla campagna vaccinale anti-Covid. Sulla base delle decisioni prese durante l’incontro tra Governo, Regioni e Commissario per l'emergenza del 3 febbraio, Pfizer-BioNTech si è impegnata a fornire 7,56 milioni di dosi all'Italia; Moderna ha confermato la fornitura di 1,32 milioni di dosi previste dal piano vaccinale, mentre AstraZeneca - che non è però indicato per gli Over 55 - si è impegnata a consegnare 5,3 milioni di dosi, aumentate secondo quanto annunciato dalla Presidente della Commissione Europea Von der Leyen.

Complessivamente nel primo trimestre, considerando anche le 480.000 consegnate nel mese di dicembre 2020, si stima la disponibilità di 14,7 milioni di dosi (di cui già consegnate quasi 2,4 milioni) che permetterebbero di completare il ciclo vaccinale di 7,3 milioni di persone (circa 12% della popolazione). “In conseguenza degli annunciati ritardi – precisa ancora l'analisi Gimbe – le forniture si concentreranno nella seconda metà del primo trimestre e per la maggior parte nel mese di marzo. Senza un imponente potenziamento della macchina organizzativa, quindi, sarà impossibile somministrare tutte le dosi prima di fine aprile”.

Guardando alle somministrazioni, troviamo una buona notizia per il Fvg. Al 3 febbraio hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 808.306 persone (1,36% della popolazione nazionale), con marcate differenze regionali: dallo 0,80% della Calabria all’1,89% dell’Emilia-Romagna, seguita sul podio dalla Valle D'Aosta 1,75% e dalla nostra regione all'1,63%; quarta posizione per il Veneto a 1,58%.

“Nel bel mezzo della crisi di Governo – conclude Cartabellotta – stiamo attraversando una delle fasi più critiche della pandemia: da un lato l’inevitabile rallentamento della campagna vaccinale, segnata da continue revisioni al ribasso delle forniture, dall’altro i primi segnali di aumento di circolazione del virus, indubbiamente sottostimata. Ma soprattutto incombe la minaccia delle nuove varianti, già sbarcate in Italia, che rischiano di far impennare la curva dei contagi. Nel frattempo, in un’Italia quasi tutta gialla ci si continua ad appellare, in maniera paternalistica, al buon senso dei cittadini che in realtà non fanno solo che adeguarsi a quanto permesso”.