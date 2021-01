L'Influenza di stagione resta la grande assente

L'influenza stagionale, in quest'anno flagellato dall'emergenza Covid, sembra essere scomparsa. Complici le mascherine e il distanziamento, i limiti imposti agli spostamenti, ma anche il numero di italiani vaccinati, il virus influenzale sembra un lontano ricordo. C'è di più: al momento, i campioni analizzati dai laboratori che si occupano della sorveglianza epidemiologica, certificano che nessuno è risultato positivo al virus.

In Italia, nella 2° settimana del 2021, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali si mantiene stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,5 casi per mille assistiti, come confermano i dati di Influnet, l'osservatorio sull'andamento delle sindromi influenzali in Italia. Per fare un raffronto e comprendere la portata del fenomeno, basti pensare che, nella scorsa stagione, in questa stessa settimana il livello d'incidenza era pari a 8,5 casi per mille assistiti.

In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale. Va detto che, sempre a causa del Covid, il tracciamento è parziale e alcune regioni (Sardegna, Campania, Calabria e la Provincia Autonoma di Bolzano) non stanno raccogliendo e comunicando i dati.

I dati nel dettaglio

Nella 2° settimana del 2021, in Italia sono stati analizzati 154 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 1.703 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 10 sono risultati positivi al SARS-CoV-2 (266 dall'inizio della sorveglianza).

Durante la seconda settimana del 2021, 738 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 1,49 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 2,95 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 1,15 nella fascia 15-64 anni a 1,42 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,05 casi per mille assistiti.

Metodologia

La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni. L’obiettivo è descrivere i casi di sindrome influenzale, stimarne l’incidenza settimanale durante la stagione invernale, in modo da determinare l’inizio, la durata e l’intensità dell'epidemia.

Il sistema di sorveglianza comprende i medici e i pediatri sentinella di tutte le regioni italiane. L’ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali. Per la sorveglianza epidemiologica, in particolare, il gruppo di coordinamento nazionale dell’ISS ha sede presso il Dipartimento Malattie Infettive.