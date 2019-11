L'Intelligenza Artificiale in Sanità

Venerdì 22 novembre 2019, dalle ore 9 alle 17, presso l'Aula Magna dell’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, a Trieste, avrà luogo il convegno “Accessibilità per tutti. L'Intelligenza Artificiale (AI) in Sanità. Innovazioni tecnologiche per l'Assistenza socio sanitaria senza barriere e senza confini”.

Il percorso di “Integrazione tra Robotica e Domotica in Sanità” nasce nel novembre 2017 su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Federsanità ANCI FVG, con una conferenza di due giorni che dà vita alla “Carta di S. Vito al Tagliamento sulla promozione della Robotica e Domotica nel nuovo paradigma di integrazione tra Ospedale e Territorio” e si consolida l’anno dopo con la “Carta di Udine. Oltre la Domotica per una vita senza barriere per tutti” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un percorso di condivisione con le istituzioni locali, associazioni e i principali soggetti del territorio.



In tempi più recenti, con proprio atto (DGR n. 1674 dd. 27/09/2019) l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere ulteriormente l’elevato valore sociale, culturale ed etico di questi temi al fine di approfondire e sviluppare, con taglio multidisciplinare, i temi dello sviluppo di nuove tecnologie rivolte all’uomo e concepite sulla base dei suoi bisogni (e non viceversa), quali ad esempio la domotica, l’accesso e l’integrazione tra banche dati online, l’Intelligenza Artificiale, l’ICT, l’E-Health e lo sviluppo sostenibile in generale.



In tale contesto l’Amministrazione regionale organizza l’evento-lancio del percorso interistituzionale e multidisciplinare “Accessibility for All”, ossia “Accessibilità per tutti”, quale “percorso di civiltà” collegato con i progetti e i programmi per “l’invecchiamento sano ed attivo” che si svilupperà nel 2020 e oltre, anche insieme ad ESOF 2020 Trieste, con la prospettiva di incentivare il mondo della ricerca e dell’industria a progettare tecnologia accessibile, quale investimento fondamentale per il benessere collettivo.



Per partecipare è necessaria l'iscrizione entro il 20 novembre 2019 al seguente link: https://www.enjoyevents.it/eventi/accessibilita-per-tutti-lintelligenza-artificiale-ai-in-sanita/