L'Istat conferma il Fvg tra le regioni più colpite nel 2021

"L'ultimo report dell'Istat sull'impatto dell'epidemia da Covid-19 sulla mortalità, purtroppo, conferma il Friuli Venezia Giulia tra le regioni più colpite nel 2021". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, aggiungendo che "con 2.404 decessi Covid, la nostra regione si colloca come quella a più alta mortalità legata alla pandemia a livello nazionale, con un tasso di 66 morti per 100mila abitanti (il dato della Campania, seconda in Italia, è di 52), mentre il Nord registra un tasso di 39 e l'intero Paese di 40. Secondo il rapporto Istat, nel Paese i più alti tassi di mortalità legata al Covid-19 nel 2021 sono stati registrati a Udine (77,4), Trieste (66,8), Prato e Napoli (63,0)".

"L'incidenza della pandemia sulla mortalità totale - rimarca l'esponente pentastellato - è stata, nel 2021, la peggiore in Italia, con una percentuale di decessi causati dal virus del 14,2% (quasi doppia rispetto al 7,7% del Nord Italia). Solo l'Emilia Romagna e la Provincia di Bolzano, oltre al Fvg, registrano un dato superiore al 10%. La nostra regione è l'unica, tra quelle settentrionali, a vedere una crescita di mortalità (per tutte le cause) nel 2021 rispetto al 2020 con un +1,9% in controtendenza rispetto al -13,2% del Nord Italia".

"Da più di un anno, praticamente dalla seconda ondata, cerchiamo di avere risposte su questa situazione dalla Giunta regionale attraverso svariate interrogazioni. L'età media elevata della nostra popolazione, più volte chiamata in causa dall'assessore Riccardi, non basta a spiegare - conclude Ussai - il perché di una mortalità così elevata in Fvg. Lo dimostrano i dati decisamente più bassi della Liguria. Non possiamo, quindi, che ribadire la richiesta di un approfondimento su questo tema, valutando anche le scelte gestionali che hanno determinato l'organizzazione e la capacità di presa in carico dei pazienti durante l'emergenza".