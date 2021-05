L'Italia è quasi tutta gialla. Il Fvg lavora per la zona bianca

L’Italia è quasi tutta gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 17 maggio. Passano in area gialla anche Sicilia e Sardegna, mentre resta in arancione solo la Valle d'Aosta.

Per il Fvg, si confermano numeri in calo, con parametri che, per la prima settimana, sono da zona bianca. L’obiettivo, ora, sarà quello di consolidare questi risultati per altre due settimane per centrare il passaggio nella fascia di rischio più bassa.

L’incidenza a livello regionale è di 42 casi ogni 100.000 abitanti. Guardando ai singoli territori, a Trieste è di 71 casi, a Gorizia di 45, a Pordenone di 43 e a Udine di 27. Migliora anche l’indice Rt che scende a 0.72 rispetto allo 0.78 della settimana precedente. Sul fronte delle ospedalizzazioni, l’occupazione delle terapie intensive e dei posti negli altri reparti cala all’11% (nel report del 7 maggio il dato era rispettivamente al 19 e al 16%).

A livello nazionale, scendono l'indice Rt (a 0,86) e l'incidenza, arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti. Quattro Regioni - Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria – sono a rischio moderato, mentre tutte le altre, compresa la nostra, sono a rischio basso. Solo tre Regioni – Lombardia, Toscana e Calabria – superano la soglia di occupazione dei posti letto Covid.

"In tutti i Paesi le curve sono o stabili o in lenta decrescita e anche in Italia la curva indica una progressiva decrescita. Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le regioni. Anche l'incidenza è in decrescita: nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 per 100mila abitanti", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. "Tre regioni – tra le quali, appunto, il Fvg - sono scese sotto la soglia dei 50 casi per 100mila, soglia che recupera il tracciamento".

"L'età media dei casi scende da 41 a 40 anni e la decrescita si rileva anche nella fascia tra 0 e 9 anni”, ha aggiunto Brusaferro. “Negli anziani la decrescita è maggiore e questo è un indicatore della campagna vaccinale in corso. Il tasso di ospedalizzazione in calo è strettamente correlato alla percentuale dei vaccinati Over-80".

"Credo che progressivamente l'idea è di arrivare a superare la misura del coprifuoco", ha detto ancora il presidente dell'Iss. "Le proposte fatte dalle Regioni sui nuovi parametri sono in discussione: si punta alla valutazione dell'incidenza ma bisogna mantenere anche gli indicatori di allerta precoce per la valutazione del rischio".

"La sfida è arrivare a vaccinare i giovani per rallentare la velocità della circolazione virale, come ha dimostrato un recente studio in Israele. Dunque bisogna vaccinarsi il più possibile, in fretta e con ogni vaccino disponibile", ha detto in conferenza stampa il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. “In seguito bisognerà considerare anche la vaccinazione dei bambini per un forte controllo dell'epidemia. Da un lato i più piccoli tendono a non sviluppare forme gravi di Covid per cui non ci sarebbe un'indicazione secca a vaccinarli, dall'altra parte se si vuole ottenere un effetto forte di controllo dell'infezione bisognerà vaccinare i bambini altrimenti l'infezione continuerà a circolare. Quindi la vaccinazione dei bambini sarà da considerare".

"I dati inglesi confortano nella decisione di offrire per la seconda dose lo stesso vaccino AstraZeneca, perché il rischio di eventi avversi rari è pari a uno su un milione”, ha detto ancora Rezza. “Noi siamo sempre molto cauti ma abbattere la mortalità da Covid è un obiettivo prioritario".