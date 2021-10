L'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7045/2021, pubblicata oggi, ha respinto la richiesta formulata da alcuni medici, infermieri, farmacisti e altri operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia non ancora immunizzati contro il Covid.

“L'obbligo vaccinale è imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socio-assistenziali”, sottolinea il Consiglio di Stato.

E l'obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

“La sentenza del Consiglio di Stato non farà desistere manifestanti a vario titolo ma ribadisce un concetto essenziale: la salute collettiva e la garanzia della effettività del diritto alle cure per tutti non possono essere messe in discussione da opinioni lecite ma dannose. La libertà non è in pericolo e la Costituzione non è affatto tradita, possono star tranquilli anche i politici che hanno lisciato il pelo a gruppi ribellisti, negazionisti o aperturisti”. Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, commentando la sentenza.

“Ora l'appello è a tutti i professionisti e a tutti cittadini perché – spiega Spitaleri - sia riempito il vuoto tra le percentuali nazionali e quelle della nostra regione, che purtroppo presenta ancora numeri di non vaccinati estremamente alti e preoccupanti. Il presidente Fedriga per primo si faccia parte attiva perché la vaccinazione di massa sia la risposta del Fvg alla pandemia e lo strumento effettivo per una ripartenza”.

Per il componente della Paritetica “nel momento in cui l’arcipelago no vax e no Green Pass occupa piazze, grida al complotto e denuncia illegittimità, il Consiglio di Stato conferma la assoluta legittimità non solo del Green Pass, ma dell'obbligo vaccinale per tutto il mondo della salute. E’ un segnale di grande rilievo”.