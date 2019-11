'L’orticaria tra dubbi e certezze. Cosa fare e cosa non fare' è questo il titolo dell'incontro formativo organizzato per sabato 9 novembre all'auditorium Comelli di Udine dall'associazione Alpi (Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili) e dall'Ateneo friulano.

L’orticaria rappresenta ancora oggi, in piena era tecnologica, una sfida difficile per il medico di famiglia, per quello ospedaliero e per il laboratorista, poiché le cause sono molteplici e non sempre suffragate dalle indagini di laboratorio, che spesso sono negative. Per questo motivo sono stati proposti diversi test alternativi, non sempre con un razionale medico che, oltre a essere costosi, danno esito a diete di eliminazione quasi mai appropriate.

Ancora oggi, nonostante le molte linee guida preparate dalle varie associazioni mediche italiane e straniere, nella patologia respiratoria allergica si cerca di seguire più l’intuito e l’esperienza clinica che la “evidence-based medicine”, la sola che ci permette di lavorare in modo corretto, contenendo anche i costi economici. Una ragione è probabilmente dovuta al fatto che in queste malattie varie ezio-patogenesi si intrecciano, per cui bisogna coprire più fronti.

Al termine del Corso, i partecipanti saranno in grado di: saper riconoscere i vari tipi di orticaria e i pazienti più complessi da inviare allo specialista; saper applicare un percorso diagnostico corretto appropriato per l’orticaria; saper interpretare i risultati degli esami di laboratorio; saper eseguire i test cutanei, i test di eliminazione e di provocazione.

Il corso di rivolge ad allergologi e pneumologi, pediatri e medici ospedalieri e pediatri e medici di famiglia. Per favorire lo scambio di opinioni, è previsto un dibattito al termine di ogni relazione e alla chiusura del Corso. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.