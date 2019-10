L'Unità mobile 'Al cuore del diabete' fa tappa a Trieste

Arriva a Trieste l'Unit? Mobile della campagna nazionale “Al Cuore del diabete” sulla prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone con diabete

Gioved? 31 ottobre in Piazza Sant'Antonio Nuovo, dalle 9:00 alle 18:00



Sensibilizzare la popolazione sul rischio cardiovascolare legato al diabete, sull'importanza del controllo della patologia e sulla prevenzione cardiovascolare: questo l'obiettivo della campagna? “Al cuore del diabete”, che punta a favorire la conoscenza sui parametri metabolici che permettono di tenere “sotto osservazione” il diabete ed il rischio cardiovascolare ad esso collegato, come il peso, l'emoglobina glicata, la glicemia, i valori del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue e la pressione arteriosa.



Per aiutare la cittadinanza a conoscere meglio il diabete ed il rischio cardiovascolare ad esso collegato, gioved? 31 ottobre 2019 in Piazza Sant'Antonio Nuovo, dalle 9:00 alle 18:00, sar? presente l'Unit? Mobile della Campagna “Al cuore del diabete”.



Si tratta di un vero e proprio ambulatorio viaggiante che si muove in tutta Italia, al cui interno personale sanitario e medici diabetologi dei Centri Diabetologici Distrettuali e cardiologi del Centro Cardiovascolare dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste garantiranno la possibilit? di effettuare gratuitamente la misura del peso, altezza, BMI, circonferenza vita, glicemia media, emoglobina glicata, pressione arteriosa, profilo lipidico, microalbuminuria ed ABI. Sar? inoltre possibile eseguire un Ecocardiogramma ed un Ecocolordoppler carotideo.



Al termine degli esami i valori saranno consultati dai due specialisti per fornire un primo consiglio clinico.



Alla fine del percorso verr? rilasciata sia la stampa sia il file digitale (pen-drive) dei valori di tutte le misurazioni effettuate e del consiglio clinico ricevuto in modo che i risultati possano essere condivisi con il proprio medico.?



Leggi l'articolo completo alla fonte: asuits.sanita.fvg.it