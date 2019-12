La Banca delle Visite arriva in Fvg

Aiutare chi non può permettersi una visita medica o nemmeno il costo del ticket, chi non può attendere i tempi del Servizio Sanitario Pubblico, chi ha bisogno di cure immediate: Banca delle Visite arriva per la prima volta in Friuli Venezia Giulia grazie alla partnership con Policlinico Città di Udine e con il sostegno del Comune.

La onlus Banca delle Visite è una piattaforma che paga visite mediche, esami e prestazioni sanitarie a chi vive un disagio economico e sociale, a chi normalmente non potrebbe permettersele o dovrebbe aspettare i tempi spesso troppo lunghi del servizio pubblico per poterle effettuare gratuitamente.



In ogni territorio, Banca delle Visite sceglie strutture sanitarie eccellenti che possano garantire la massima qualità della cura e delle prestazioni che vengono pagate.



“Il Policlinico è la prima struttura sul territorio regionale che diventa nostra partner - spiega Andrea Lombardi di Banca delle Visite –. Lo abbiamo scelto perché supporta da anni la nostra Società di Mutuo Soccorso attraverso le prestazioni erogate a favore dei soci e poiché rappresenta da oltre 50 anni un punto di riferimento per la salute in Friuli Venezia Giulia: ci garantisce alta specializzazione, esperienza e capacità organizzativa”.



Il sostegno di Policlinico al progetto è duplice: “Oltre a svolgere le attività richieste dalla Banca delle Visite, la supporteremo ulteriormente donando un centinaio di prestazioni ed erogando anche altri fondi – aggiunge Claudio Riccobon, amministratore delegato di Policlinico –. Questa iniziativa ci è piaciuta da subito, perché rappresenta una risposta concreta a chi è in difficoltà. È corretto e positivo che il settore privato supporti con risorse proprie le iniziative rivolte alle fasce di disagio esistenti sul territorio. Ringrazio anche i nostri professionisti che hanno deciso di “donare” il proprio tempo e le proprie competenze per erogare visite ed esami nel contesto della Banca delle Visite”.

La riservatezza dei pazienti è garantita: un ufficio dedicato del Policlinico fornisce informazioni e gestisce le prenotazioni senza doversi recare al normale sportello.



Anche il Comune di Udine è parte integrante del progetto, non con un semplice patrocinio ma con un ruolo attivo nell’aiutare Banca delle Visite a individuare e finanziare i casi di bisogno sul territorio cittadino. Come? Mettendo a disposizione il centralino No alla solit’Udine i cui operatori potranno dare informazioni sul progetto e segnalare a Banca delle Visite le persone in difficoltà.



“Il Comune di Udine non può che essere a fianco di un’iniziativa che prevede un sostegno ed un aiuto concreto alle persone che non possono permettersi un bisogno essenziale e cioè quello alla salute – commenta l’Assessore comunale Giovanni Barillari – il progetto è di grande valore e spessore anche perché rappresenta un esempio virtuoso di solidarietà che speriamo stimoli all’emulazione, nell'interesse delle persone sfortunate. I volontari delle 24 associazioni che fanno parte del progetto No alla Solit’Udine potranno diventare “voce” di quello che Banca delle visite e Policlinico rendono possibile sul territorio dando informazioni e segnalando i casi di bisogno. Udine è al vostro fianco per andare incontro a uno dei bisogno essenziali delle persone - la salute - e per supportare attivamente un progetto concreto che rappresenta un grande esempio virtuoso di come bisogna operare”.



Banca delle Visite, infatti, si basa proprio sulla rete di solidarietà del territorio in cui opera e sulla trasparenza della comunicazione tra cittadini, associazioni, servizi al welfare. Riceve la richiesta (anche direttamente dal portale web), la elabora, le verifica e ne valuta la conformità rispetto al proprio regolamento: “poter avere un filtro come quello che ci mette a disposizione il comune di Udine è un grande valore aggiunto, un caso esemplare a livello nazionale di cooperazione sul territorio per aiutare dove davvero ce n’è più bisogno”.



Il progetto Banca delle Visite è nato nel 2016 grazie a Fondazione Health Italia: costituita per iniziativa delle Società di Mutuo Soccorso MBA Mutua Basis Assistance, Health Italia S.p.A. e la società cooperativa Coopsalute.

L’obiettivo è creare una rete di solidarietà concreta mettendo al primo posto il fattore salute. Il progetto arriva dove spesso lo Stato non arriva o comunque si va ad affiancare a ciò che lo Stato eroga ai propri cittadini. “Banca delle Visite rimette in primo piano il diritto alla salute, offrendo le prestazioni mediche e donando quindi una speranza e un sorriso”.



I numeri di banca delle visite

40.000 euro di donazioni raccolte

80 rappresentanti sul territorio, tra filiali ed ambasciatori

63 Cliniche aderenti

16 regioni incluso il Friuli Venezia Giulia