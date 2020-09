La Brigata Ariete igienizza le scuole

I nuclei specializzati del reparto comando e supporti tattici "Ariete" e del reggimento logistico "Ariete", unità dipendenti dalla 132^ Brigata Corazzata "Ariete" di Pordenone, hanno effettuato nei giorni scorsi, su richiesta della Prefettura di Venezia, l'igienizzazione di ampie aree pubbliche e degli edifici scolastici del comune di Concordia Sagittaria (Venezia) per contenere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19 ed incrementare la salubrità ambientale.

Le unità, opportunamente addestrate ed equipaggiate, hanno effettuato con mezzi ed apparati in dotazione alla Forza Armata, le operazioni nelle maggiori aree di interesse, in aderenza alle esigenze espresse dal Sindaco e sotto lo stretto coordinamento del Comando Forze Operative Nord di Padova.

In particolare, a completamento dell'attività di igienizzazione degli uffici comunali, del museo, della biblioteca e dell'asilo nido eseguita nel mese di giugno, sono stati igienizzati gli edifici della scuola dell'infanzia e degli istituti scolastici. L'attività fa parte del costante concorso che la Forza Armata, a seguito delle esigenze espresse dalle varie Prefetture, sta garantendo su tutto il territorio nazionale per la collettività in modo da fronteggiare l'epidemia da CoViD-19.

In questo esteso periodo emergenziale le unità dell'Esercito hanno messo in campo i propri assetti specialistici con grande sforzo di uomini, donne, mezzi e strutture.

In particolare, le unità della Brigata "Ariete", operanti in Friuli e nel Veneto orientale, hanno moltiplicato i propri sforzi al fine di soddisfare le richieste dei sindaci, integrando i propri nuclei specializzati con altro personale addestrato per l'emergenza e acquistando altri e più specifici strumenti di bonifica.