La casa di riposo di Paluzza si schiera con il suo direttore

Il personale della casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza fa quadrato attorno al suo direttore Alessandro Santoianni, finito al centro delle polemiche dopo il Cavalierato attribuitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Onorificenza che Santoianni ha rifiutato.

Il direttore era tra i 57 cittadini italiani che il Capo dello Stato aveva voluto premiare quali eroi nella battaglia contro il Covid-19. Santoianni, ricordiamo, oltre alla casa di riposo di Paluzza, dirige anche quella di San Vito al Tagliamento e proprio per la gestione della struttura sanvitese era stato insignito del Cavalierato, assieme alla coordinatrice infermieristica Francesca Leschiutta.

“Con il presente comunicato – si legge in una nota - l’Rga e il personale tecnico amministrativo dell’Asp Matteo Brunetti di Paluzza desiderano esprimere al direttore, Alessandro Santoianni, solidarietà per gli attacchi mediatici che gli sono stati rivolti, ritenuti inopportuni, soprattutto poiché mossi da chi, durante l’emergenza, non è stato di alcun aiuto né ha offerto soluzione alcuna”.

“Vogliamo far sapere a chi, avendo assistito dall’esterno alla difficile fase trascorsa, non conosce i fatti nel dettaglio, che riconosciamo al dottor Santoianni di aver ricoperto un ruolo fondamentale operando in prima linea con competenza, disponibilità e grande sacrificio coordinando, affiancando e anche sostituendosi al personale nell’affrontare, gestire e superare (speriamo definitivamente) l’emergenza sanitaria da Covid-19 presso l’Asp di Paluzza. Al presente messaggio si uniscono il Presidente Stefania Tassotti, l’equipe medica impegnata giornalmente durante l’emergenza e composta da Paolo Agostinis, Valentina Vianello, Beatrice Montessoro, Giuseppe Caruso e Marco Taurian, nonché da Moshe Chamouni".