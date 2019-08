La Casa di riposo Sarcinelli certificata con il marchio Qualità e Benessere

Qualità della vita e benessere, la Casa di riposo Sarcinelli di Cervignano del Friuli è ufficialmente certificata con il marchio Qualità e Benessere Q&B. Tra gli elementi centrali valutati positivamente dall’ente certificatore esterno l’anziano al centro ed il benessere del personale, che sono elementi chiave di successo della qualità, ma anche il confronto fra strutture, il miglioramento continuo della singola organizzazione e del sistema delle strutture partecipanti.



L’11 luglio scorso, presso la casa riposo comunale “V. Sarcinelli” di Cervignano del Friuli, dopo una lunga giornata di valutazione da parte dell’ente certificatore, è stata raggiunto con grande entusiasmo degli operatori della struttura e dell’Amministrazione comunale, l’obiettivo di affidare alla struttura il marchio Qualità e Benessere (Q&B).



Il marchio Q&B è un modello di autovalutazione e valutazione del benessere e della qualità della vita delle persone anziane che vivono in una struttura residenziale, nato nel 2005 con un obiettivo ben preciso, riuscire a misurare gli “outcome” dei processi socio-sanitari-assistenziali secondo una lettura che prevede di “misurare ciò che è importante e non dare importanza a ciò che è misurabile”.



Il modello, a fronte della classica verifica documentale, centrale in tutti i modelli di certificazione, garantisce di esplorare ed osservare il contesto di vita ed ascoltare tutti i soggetti coinvolti nella quotidianità della vita della Casa di riposo attraverso un chiaro sistema valoriale di riferimento, che è stato poi tradotto nei valori che sono oggi l’elemento fondante di tutto il modello: rispetto, affettività, umanizzazione, gusto, libertà, vivibilità, socialità, comfort, operosità, autorealizzazione, salute e interiorità.



L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’impegno del personale della Cdr Sarcinelli coordinato dalla responsabile della struttura Karin Faggionato ed in stretta collaborazione con la Cooperativa sociale Itaca affidataria del servizio di assistenza agli ospiti e della dott.ssa Antonella Brugnetta psicologa della struttura.



Il team leader del Marchio Q&B ha validato l’operato della struttura assieme agli auditor, costituiti da personale di altre strutture residenziali per anziani aderenti al marchio adeguatamente formati, è stato espresso un giudizio rispetto all’attendibilità dell’autovalutazione dell’Ente, procedendo alla restituzione dei risultati, alla stesura di raccomandazioni, suggerimenti di miglioramento ed indirizzi. Ben 105 gli indicatori della qualità sui quali la struttura si è misurata ed è stata poi valutata.



“Esprimo grande soddisfazione – afferma Karin Faggionato, responsabile della Cdr Sarcinelli - perché credo profondamente che la qualità del nostro lavoro debba essere misurabile non solo per garantire la qualità dell’assistenza che offriamo, ma soprattutto per avere la consapevolezza di quanto possiamo ancora cambiare e migliorare, partendo dai valori profondi che questo marchio diffonde e dal valore dell’impegno quotidiano di tutte le persone che qui lavorano e vivono. L’autovalutazione alla base del sistema di certificazione ha permesso di capire quali sono le ricadute, positive e negative, di quello che in ogni momento della giornata gli operatori fanno, ha aiutato a comprendere davvero quanto a volte basti poco per migliorare la vita all’interno della struttura, a patto che questo poco sia condiviso fra tutti, per far sì che si trasformi in buone prassi di vita”.



“Siamo orgogliosi come Amministrazione del lavoro e del risultato raggiunto da tutto lo staff della struttura – evidenzia Loris Petenel, assessore alle politiche sociali -, perché ha saputo creare una consapevolezza nuova rispetto all’importante ruolo di ognuno all’interno della struttura. L’ottenimento del marchio di Qualità e Benessere è anche momento di orgoglio per la comunità cervignanese che attraverso numerose forme di volontariato è fortemente legata e presente nelle attività della Casa di riposo”.