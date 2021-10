La Cisl Fp lancia l'allarme: 'In Friuli sanità al collasso'

La Cisl Fp lancia l'allarme sulla tenuta dei servizi sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale che definisce "a rischio collasso”.

"La preoccupazione nasce dall’analisi dei dati del Rendiconto dei primi sei mesi 2021 e dall’aggiornamento del PAL 2021 datato 20 agosto, non tralasciando le conseguenze della sospensione del personale non vaccinato. Veniamo all’analisi: al 31 dicembre 2018, la somma del personale delle Aziende confluite in AsuFc era di 8.939 dipendenti, il 30 giugno 2021 l’azienda certifica 8.632 dipendenti (dotazione organica istituzionale), 201 dipendenti straordinari di “dotazione Covid” (159 comparto e 42 dirigenza) per un totale di 8.833 unità" denuncia il sindacato.

"In due anni e mezzo le Aziende Sanitarie confluite in AsuFc hanno perso 307 dipendenti (239 comparto e 68 dirigenti), situazione surreale iniziata con una drastica riduzione durante la fase Commissariale (anno 2019) e che continua a tutt’oggi, nonostante l’Emergenza Sanitaria che perdura da 20 mesi".

"Durante i primi sei mesi del 2021, abbiamo assistito a un’emorragia di personale infermieristico, emorragia o fuga certificata nel rendiconto del primo semestre 2021 dall’azienda stessa. Il delta negativo tra immissioni in servizio e cessazioni è da brivido: sono usciti dal sistema 67 colleghi del profilo Infermieri/Ostretrici, dati in continuo peggioramento viste le continue cessazioni di infermieri".

"Un fenomeno quello dell’emorragia di personale che sta interessando anche gli Operatori Socio Sanitari, personale sul quale urge un'importante presa d’atto delle condizioni in cui è costretto a lavorare questo personale, che lamenta, oltre alla mancata valorizzazione economica, una totale mancanza di rispetto e considerazione per l’attività svolta. L’impegno richiesto ai professionisti sanitari e non nella storia Aziendale non ha mai raggiunto livelli che possiamo definire rispettosamente malessere organizzativo”.

"La notizia diffusa dai media di 200 Infermieri da assumere da AsuFc, va drasticamente ridimensionata; 76 Infermieri sono già in servizio a tempo determinato, altri 46 Infermieri lavorano nelle Case di Riposo, quindi solamente 77 Infermieri rappresentano le nuove “risorse” fresche per il sistema salute, e, nella realtà solitamente, per motivi diversi molti rinunciano", prosegue la Cisl Fp.

"Serve una sana trasparenza che latita sempre di più. Bisogna fornire i dati degli infermieri cessati durante l’anno, quanti infermieri delle graduatorie precedenti sono stati effettivamente assunti rispetto ai dichiarati vincitori e quanto tempo è stato necessario per assumerli, dove sono stati assegnati, quanti dopo un anno sono ancora in servizio. Se questi dati venissero comunicati avremmo una chiara immagine del progressivo livello di “tenuta” del sistema salute".

"Da anni, a prescindere dai governi regionali e dalla composizione delle direzioni aziendali, assistiamo solamente ad annunci mediatici di assunzioni quando nei fatti il personale è sempre meno e i documenti aziendali lo attestano".

"La trasparenza è necessaria per un corretto controllo di gestione: è un diritto per i cittadini, per gli amministratori locali, per i rappresentanti politici e per i decisori politici, è una risorsa per le forze sociali. I dati permetterebbero agli stakeholders di comprendere il perché di alcune scelte: il ridemensionamento degli ospedali di rete, dei reparti e dei servizi che vengono smontati e rimontati a volte “solo” per mandare in ferie il personale o per gestire l’emergenza".

"Per far comprendere la direzione verso cui sta scivolando il servizio pubblico sanitario, merita evidenziare la più incredibile e vera delle contraddizioni, ovvero la riduzione del limite della spesa sul personale 371 milioni nel 2021 rispetto ai 374,8 milioni del 2020 ossi 3,5 mln in meno… Fortunatamente i vertici aziendali, nel rendiconto del II trimestre 2021 ritiene imprescindibile confermare almeno un incremento del limite di spesa sul personale pari almeno al 2020”, conclude la nota sindacale.