La Croce rossa di Palmanova cerca volontari

La Croce rossa di Palmanova lancia un appello per reclutare nuovi volontari. "Stiamo tutti vivendo un momento difficile della nostra vita. Costretti in casa per settimane. Lontani da amici e parenti, dalle persone che più vorremmo tenere vicine, magari perché bisognose del nostro aiuto. Costretti a rinunciare temporaneamente all'attività lavorativa, alle uscite con gli amici, allo sport. La vita, per molti di noi, è cambiata drasticamente. Stiamo vivendo un periodo che ricorderemo per sempre. Che ci porteremo dentro per il resto dei nostri giorni. Sta a noi decidere come questo momento verrà ricordato".

"Noi Volontari del Comitato di Palmanova ci stiamo impegnando più che mai per lasciare un segno, impegnati in attività di screening presso varie aziende, di consegna spesa e farmaci a domicilio, oltre a continuare le consuete attività di soccorso e trasporto infermi, di distribuzione viveri alle famiglie in difficoltà tramite il nostro Sportello Sociale. Tutto questo richiede uno sforzo notevole da parte nostra. E alcuni di Voi hanno scelto di aiutarci ad aiutare. La Croce Rossa Italiana, infatti, ha attivato da alcune settimane il "volontariato temporaneo", per consentire a chi lo desidera, dopo una breve formazione online, di prendere parte alle attività della CRI a favore della popolazione", si legge ancora.

"Alcuni di voi hanno già intrapreso questo percorso e sono un prezioso sostegno per i Volontari permanenti. Grazie. Avete scelto di impegnare il vostro tempo in maniera costruttiva. Ma abbiamo ancora bisogno di aiuto, per venire incontro alle numerose richieste di collaborazione da parte della comunità. Vi aspettiamo, se siete maggiorenni, incensurati, cittadini dell'Unione Europea o in possesso del permesso di soggiorno, non interdetti dai pubblici uffici. Andate sul sito e compilate il form, oppure chiamate il numero verde 800065510: sarete ricontattati dal Comitato a Voi più vicino. Contiamo su di Voi. Rendete speciale questo momento. Aiutateci ad aiutare".