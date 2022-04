La Croce rossa di Pordenone lancia il Cri Day

L’8 maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce e Mezzaluna Rossa, in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant (Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910), padre dell’umanitarismo moderno e primo Premio Nobel per la Pace nel 1901.

L’opera e l’idea di Dunant sono diventate oggi la più grande organizzazione umanitaria al mondo e si esprimono attraverso un movimento internazionale che coinvolge più di 19 milioni di volontari che operano nelle 192 società nazionali istituite in altrettanti Stati. La Giornata celebra l’unicità dell’azione della Croce Rossa.

Dopo due anni d’intense attività ritorna il momento, per il Comitato di Pordenone, di festeggiare questa giornata insieme ai volontari finalmente riuniti e alla popolazione. L’occasione sarà il Cri Day, un evento programmato per domenica 8 maggio al parco San Valentino e aperto a tutti. Infatti, dalle 9.30 alle 17 si potrà vivere una domenica interamente dedicata alla scoperta del mondo della Croce Rossa e delle attività operative che svolge.

“La realizzazione del Cri Day nasce dall’esigenza d’informare e condividere con l’intera comunità - evidenzia il presidente del Comitato Giovanni Antonaglia - il grande lavoro di tutti i volontari a favore del territorio nel biennio 2020 – 2021. A loro va il mio ringraziamento e la mia grande riconoscenza: insieme abbiamo supportato numerose persone vulnerabili e fragili della nostra comunità”.

Alle 10 è fissato l’appuntamento con la presentazione del report sulle attività del biennio 2020/2021 svolte dalle quattro Unità Territoriali di Pordenone, Sacile, Aviano e Prata di Pordenone. A tutt’oggi sono 473 i soci attivi del Comitato di Pordenone, sette le ambulanze destinate al supporto sanitario e nove i mezzi per la logistica. Sono state svolte 97.597 ore di volontariato.

Il Cri Day permetterà alle volontarie e ai volontari d’incontrare la popolazione per raccontarsi e raccontare il loro impegno con l'energia e l'entusiasmo che li contraddistingue. Sarà anche attivo un Info Point per scoprire i percorsi formativi di Croce Rossa e le modalità per supportare l’azione di Croce Rossa sul territorio.

Nel corso della giornata si terranno numerose attività dimostrative e informative sia inerenti al Primo Soccorso che ai Soccorsi Speciali, come le Unità Cinofile che illustreranno le tecniche di ricerca di persone disperse e le attività di pet-therapy. Sarà possibile conoscere il funzionamento della gestione e coordinamento dei soccorsi in caso di maxi-emergenza attraverso uno speciale plastico di scenario operativo, visitare il Posto di Primo Intervento con la tenda pneumatica, un’ambulanza e un mezzo VM blindato utilizzato per le missioni in zone di conflitto.

Presenti punti informativi sulle attività sociali, che impegnano Cri Pordenone tutto l’anno con la distribuzione di aiuti alimentari, sarà possibile quindi conoscere le modalità di supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà. Oggi il Comitato sostiene più di 170 famiglie. In questo momento di crisi dovuta all’escalation dei conflitti lo stand del Diritto Internazionale Umanitario illustrerà il valore della normativa internazionale per la protezione delle persone.

Alle 15 gli istruttori Cri svolgeranno per tutti coloro che vorranno partecipare, un corso informativo gratuito sulle manovre di disostruzione pediatriche da adottare in caso di soffocamento del bambino o del neonato.

Saranno allestiti 20 stand tematici visitabili dalle 10 alle 17 che saranno incentrati sugli obiettivi strategici di Croce Rossa Italiana e sulle attività che vengono svolte nel territorio:

● supporto all’Emergenza e soccorsi speciali (Unità Cinofile, Soccorsi in acqua e del Nucleo Chimico Biologico RadioNucleare);

● inclusione sociale per illustrare le modalità di supporto alle persone e alle famiglie attraverso lo sportello sociale della C.R.I. di Pordenone;

● assistenza sanitaria, trasporti infermi e promozione della salute e di manovre di primo soccorso;

● illustrazione delle attività svolte nell’ambito della Pandemia COVID-19 come la prevenzione del contagio, monitoraggi, spese e farmaci a domicilio, tamponi e campagna di vaccinazione;

● le attività informative dei Giovani C.R.I. rivolte alla diffusione delle buone prassi per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, corretta alimentazione e sani stili di vita, prevenzione sul consumo di alcol e attività legate alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo di una cittadinanza attiva;

● le attività formative e di approfondimento rispetto al Diritto Internazionale Umanitario e dell’attività tesa al ricongiungimento famigliare.

Saranno, inoltre, presentate le attività delle Infermiere Volontarie e del Corpo Militare, oltre a uno stand che presenterà alcuni cimeli storici di Croce Rossa Italiana, un'interessante occasione per scoprire quanto la Croce Rossa sia radicata nel tessuto sociale delle nostre Comunità.