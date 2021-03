La donazione si tinge di rosa, raccolta straordinaria di sangue

In occasione dell’8 marzo, anche a Trieste, promossa dall’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato Donatorinati, si terrà la raccolta straordinaria di sangue “La donazione si tinge di rosa”.

L’iniziativa si svolgerà nella mattinata di lunedì, 8 marzo, in piazza Unità, nei pressi della Prefettura, nel rispetto della normativa antipandemica.

Sorta 18 anni fa, l’Associazione Donatorinati ha sottoscritto importanti Protocolli d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e intraprese importanti partnership con il mondo del volontariato e della ricerca.

Presente in 14 regioni, vanta oltre 14 mila tra volontari e donatori ed è attiva affinchè sia mantenuta sempre alta la guardia rispetto a una problematica – la donazione di sangue – che in certi periodi dell’anno raggiunge livelli di emergenza.

Sarà presente all’iniziativa anche personale della Questura per ribadire la vicinanza non soltanto all’Associazione, ma alla cittadinanza, in particolare ai donatori di sangue, in un periodo certamente critico dal punto di vista sanitario.