La farmacia dell'ospedale San Polo apre quattro giorni a settimana

Un servizio efficace e di utilità che viene offerto per il ritiro dei farmaci speciali, reso possibile grazie all'assunzione di un farmacista che affianca il dottor Visintin.



Da un giorno a settimana, l'orario di apertura della farmacia è stato ampliato a quattro giornate: lunedì dalle 14.00 alle 18.00, martedì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì dalle 13.00 alle 16.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.



L’Area Farmaceutica Ospedaliera svolge le attività di raccolta delle richieste di farmaci particolari (es: non distribuiti dalle farmacie convenzionate) o per particolari situazioni (es: uso al di fuori delle indicazioni della scheda tecnica, galenica pediatrica) e destinati a pazienti territoriali.

Per la tutela dei pazienti e in base alla vigente normativa, la fornitura dei medicinali è subordinata alla presentazione di ricetta medica valida rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere il farmaco richiesto.



Oltre a queste attività il servizio farmaceutico all’interno dell’ospedale svolge l'attività logistica dei vaccini anti COVID e una stretta collaborazione con l'Oculistica di Stefano Vita per la terapia intravitreale della degenerazione maculare."Implementare l’orario della farmacia del nostro ospedale è stato una manovra necessaria. Il San Polo è un punto importante per la sanità del territorio, in quanto assicura la fornitura e la vendita di presidi sanitari o farmaci non disponibili altrove”. "Con l'ampliamento degli orari di apertura, ci avviciniamo ancora di più ai cittadini che ne debbono usufruire, offrendo un servizio più ampio e più completo, che soddisfi appieno le esigenze del Territorio. D’altra parte la politica sanitaria territoriale deve vertere su questa strada", ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint.“Il risultato ha premiato un lungo lavoro di rapporti e dialogo con Asugi, ringrazio l'assessore Michele Luise che ha seguito personalmente il processo di insediamento del nuovo farmacista”, ha concluso il Sindaco.Per usufruire dei servizi di fornitura dei medicinali è possibile anche scrivere alla mail distribuzionefarmaci@asugi.sanita.fvg.it oppure telefonare al numero 0481 592201 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00.