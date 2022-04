La flotta raddoppia

Al momento non è stata ancora fissata la data ufficiale per la sua consegna, ma i lavori di allestimento della seconda autoemoteca dell’Afds della provincia di Udine sono in pieno corso. Il veicolo è in fase di realizzazione allo stabilimento della Nobilsistem Gnodi a Somma Lombarda. Là si è recata una delegazione dei donatori guidata dal presidente Roberto Flora, con tutta la giunta e uno degli autisti delegati alla guida del nuovo mezzo, Maurizio, si tratta di uno dei due dipendenti della ditta Arriva delegati per condurre questi veicoli speciali. L’attuale autoemoteca in funzione non ha fatto molti chilometri e quindi subirà più avanti soltanto un restyling per adeguarla alle normative europee.



L’intervento si farà probabilmente in autunno. Il nuovo mezzo, invece, è ipertecnologico sia per la motrice sia per la cellula che fungerà da sala prelievi mobili. “È senz’altro più alta dell’attuale per alcune decine di centimetri – spiega Flora –, la larghezza invece, quando sarà parcheggiata e operativa, si allargherà su un lato di 120 centimetri, quindi gli spazi interni saranno ben più ampi”. Sul colore il presidente al momento non riferisce molto e, quindi, rimane ancora un mistero. C’è una persona particolarmente capace che sta progettando la colorazione e la grafica, la visione esterna dell’autoemoteca che quasi sicuramente si presenterà con simboli riconducibili al nostro benamato Friuli.



“Nel mezzo attuale – spiega Flora – pur essendoci quattro lettini, in periodo di pandemia e per rispettare i distanziamenti, è stata sacrificata una postazione. Nella nuova autoemoteca, invece, saranno utilizzati tutti e quattro grazie agli spazi più ampi”. Nel 2022 durante il periodo estivo usciranno entrambi i mezzi, poi con il mese di ottobre, in base ai fondi a disposizione inizieranno i lavori sul mezzo più vetusto e per il 2023 l’auspicio è di riportare la flotta a due, raddoppiando cosi le uscite sul territorio e la raccolta di sangue e plasma. “Il nostro mezzo è uno dei pochi sul territorio nazionale in grado di effettuare entrambe le donazioni sia di sangue intero sia di plasmaferesi – racconta ancora il presidente Flora –. L’anno scorso grazie alle uscite dell’autoemoteca sono state effettuate 6.600 donazioni, non trascurando il dettaglio che nei primi sei mesi, a causa del Covid, potevano essere occupati tre lettini sui quattro disponibile”.L’autoemoteca in provincia di Udine è il secondo punto di prelievo dopo l’ospedale di Udine, tenendo conto che nel 2021 le donazioni complessive sono state quasi 37mila. Il progetto del nuovo mezzo è sposato dal Gruppo Danieli che si è messa subito a disposizione: è bastata una mail e 24 ore dopo l’azienda internazionale di Buttrio si è messa a disposizione e ha chiesto che cosa serviva. Ricordiamo che all’interno della medesima azienda è attiva una sezione guidata da Andrea Scalas