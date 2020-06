La formazione in Asufc in era Covid

Nonostante il periodo dell’emergenza da Covid-19, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni, l’Asu Fc ha attivato una serie di percorsi orientati alla prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. E’ di fondamentale importanza” sottolinea il Direttore Generale, Massimo Braganti, “che tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico Covid-19 per il contenimento del rischio di contagio e di diffusione.”

La Direzione Strategica, la Direzione Medica, la So Rischio Clinico, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza in collaborazione con la Formazione e Valorizzazione del personale hanno attivato un percorso di addestramento degli operatori di Asu Fc con sessioni a piccoli gruppi, come da indicazioni dell’ Istituto Superiore di Sanita, dedicati al corretto lavaggio delle mani, alle caratteristiche e tipologie dei dispositivi di protezione individuale, alla vestizione e svestizione della tuta e degli altri presidi di protezione, alla procedura per eliminare i dispositivi in sicurezza, evitando il rischio di contagio e di contaminazione dell’ambiente.



L’addestramento avviato dal mese di marzo ha visto la formazione di 2.123 operatori sanitari, sociosanitari, tecnici, amministrativi dell’Asu Fc con percentuali suddivise per i territori di appartenenza confluiti nell’azienda Asu Fc:Asu Fc - area Udinese 58%Asu Fc - Bassa Friulana 25%Asu Fc - Alto Friuli 17%Contestualmente sono state effettuate attività per il personale medico, sui rischi di esposizione professionale, sulle caratteristiche del quadro clinico di Covid-19 e sui dispositivi di protezione rivolti ai medici delle aree ospedaliere coinvolte direttamente nell’accoglienza e gestione del paziente positivo (Emergenza -Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Infettivologia, ecc) e per i medici di continuità assistenziale per riconoscere i sintomi e la gestione del paziente a domicilio.Un’altra attività è stata la condivisione di procedure e protocolli aggiornati per la gestione della situazione emergenziale con percorsi dedicati che hanno coinvolto circa 130 professionisti in particolare medici.“L’investimento” spiega Marina Barbo, Direttrice della Formazione, “ prosegue per l’inserimento dei nuovi assunti, degli studenti laureati/ laureandi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per studenti laureandi dei Corsi delle Professioni Sanitarie, dei tirocinanti dei Corsi Oss per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario e altri frequentatori.In coerenza alle disposizione normative sono stati realizzati in collaborazione con il servizio di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione, alcuni percorsi Formativi a Distanza (Fad) legati ai temi dell’Emergenza Coronavirus, alla Prevenzione e Sicurezza e a temi di interesse clinico-assistenziale.”

Di seguito l’ elenco:

-Emergenza Coronavirus. Procedure per il contenimento, la cura e la protezione emergenza da SARS-COV-2 -

-Emergenza Coronavirus - Percorso di informazione per personale addetto ad attività di front office