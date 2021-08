"La Giunta Fedriga trascura la sanità pubblica"

"La scarsa attenzione che la Giunta Fedriga sta dedicando al rafforzamento della sanità pubblica è sempre più palese. Nonostante la cronica carenza di personale, restano solo le promesse: la realtà, denunciata anche oggi dai sindacati, è invece il blocco delle attese assunzioni di personale infermieristico sul quale chiamiamo la Giunta e l'assessore a rispondere e provvedere". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), componente della III commissione Salute, commentando le dichiarazioni della Uil Fpl del Fvg, sul “mancato sblocco delle assunzioni da parte dell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina, nel personale infermieristico”.

"L'impegno delle migliaia di infermieri che da sempre contribuiscono a garantire un elevato livello di qualità nelle cure va riconosciuto in modo concreto, anche tenendo fede agli impegni di assunzioni, necessari per rafforzare la sanità pubblica e dare quindi un sostegno agli operatori che da troppo tempo stanno riversando tutte le loro energie per affrontare la pandemia. La procedura però risulta ferma e le aziende territoriali ancora in attesa. È compito della Giunta regionale e dell'assessore alla Salute sbloccare le assunzioni. Per questo presenteremo un'interrogazione per chiarire una situazione che merita risposte, in primis per operatori e cittadini".