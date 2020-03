La Guardia medica di San Pietro trasferita a Cividale

Dal 16 marzo la sede del servizio di Continuità assistenziale - Guardia Medica di San Pietro al Natisone è stata spostata a Cividale. “La riorganizzazione” comunicano dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale “è un atto dovuto a prescindere dall'emergenza Covid-19, considerati i volumi di prestazioni della sede di San Pietro. Tale azione riorganizzativa, permette ai due medici che lavoravano singolarmente nelle due sedi, che peraltro distano solo sei chilometri una dall'altra, di operare coordinandosi e, proprio in questa situazione di emergenza, uno può essere dedicato alla attività telefonica e ambulatoriale, qualora ritenuta opportuna, e il secondo medico dedicato alle visite domiciliari. Si ricorda che l'attività del Medico di continuità assistenziale non si configura come di emergenza-urgenza".

"Inoltre tale azione consente di ottemperare a quanto previsto dalla raccomandazione ministeriale, ovvero la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, eventi sentinella che richiedono opportune iniziative di protezione e prevenzione. La collaborazione tra i due professionisti, inoltre, consente la condivisione dei casi e uno scambio proficuo che presuppone anche la crescita professionale".

"Concretamente, dopo avere condiviso la scelta con il direttore sanitario, sono stati informati il sindaco di San Pietro e il referente medico del servizio di Continuità; alle 9.58 del mattino del giorno 16 erano già stati informati via mail tutti i medici di continuità assistenziale di Cividale e di san Pietro (e per conoscenza anche quelli della sede di Manzano). Contestualmente via mail sono stati informati anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del Distretto e nella serata anche i medici di continuità assistenziale dei distretti limitrofi. Oltre alla mail tutti i medici di di continuità assistenziale sono stati contattati telefonicamente nella giornata di lunedì dal referente dei medici di di continuità assistenziale", informa ancora l'Azienda.

"Per l'utenza nella giornata di lunedì si è provveduto ad apporre apposita cartellonistica fuori della sede di San Pietro indicando di contattare il numero di telefono di Cividale e sulla segreteria telefonica della sede SCA di San Pietro è stata data analoga indicazione. E’ stata anche implementata l'informazione sul sito aziendale sezione variazione dei servizi. Al fine di garantire il ristoro notturno è stato allestito già da lunedì il secondo letto e da oggi destinato un servizio igienico esclusivamente al personale sanitario".