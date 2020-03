La modellistica al servizio dell’emergenza Covid-19

In queste settimane, in cui l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus (COVID-19) sta mettendo alla prova la capacità di risposta del nostro Paese, una previsione sull’evoluzione del numero dei contagiati e della loro distribuzione sul territorio è decisamente uno strumento utile.



Per fare delle previsioni è necessario utilizzare dei modelli del fenomeno di cui si intende conoscere l’evoluzione. I modellisti italiani non restano a guardare il divenire dell’epidemia, ma sono impegnati nell’individuare quale modello si adatta meglio allo stato pregresso del COVID-19. In particolare all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche vengono impiegati i dati giornalieri della diffusione dell'epidemia, confrontandoli con diversi tipi di modelli: da quello più utilizzato in questi casi, il modello logistico, ad altri tipi più sofisticati.



Arpa Fvg sottolinea che i modelli sono strumenti utili se vengono corredati da validazioni derivanti dal confronto delle previsioni con la realtà. A questa regola generale non fa eccezione la modellistica applicata all’epidemia in corso ed è per questo motivo che i dati raccolti e diffusi dalla Dipartimento della Protezione Civile sono di grandissimo valore, non solo per il monitoraggio della situazione ma anche per la modellistica dell’epidemia COVID-19.