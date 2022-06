La pediatria di Latisana si attiva per trattare i disturbi alimentari

“Ho voluto incontrare il Direttore della Struttura complessa di pediatria dell’ospedale Palmanova-Latisana, Elisabetta Miorin, e con lei visitare il reparto di pediatria dell’Ospedale di Latisana, che è stato adattato per accogliere al meglio gli adolescenti con disturbi alimentari”. Così, in una nota stampa, il consigliere regionale Maddalena Spagnolo che rende noto il recente sopralluogo nel reparto di pediatria dell’ospedale di Latisana nella nuova stanza multidisciplinare dedicata all’accoglienza degli adolescenti con disturbi alimentari.

“Nel periodo della pandemia – continua Spagnolo - soprattutto fra gli adolescenti c’è stato un aumento significativo di disturbi da disagio neuropsichiatrico e di disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia nervosa e bulimia. Per affrontare queste problematiche nella primavera del 2021 è nato il Centro dei disturbi del comportamento alimentare per minori presso la Bassa Friulana, con sede a Palmanova, in cui opera l’equipe multidisciplinare composta da più figure professionali: neuropsichiatra, psicologo, dietista, educatore, assistente sociale e i pediatri dell’Ospedale di Latisana-Palmanova”.

“Il reparto di Pediatria di Latisana – afferma Maddalena Spagnolo - si è organizzato per accogliere questi ragazzi con disturbi del comportamento alimentare, soprattutto anoressia nervosa, quando necessitano di ricovero per le cure e la riabilitazione nutrizionale, psicologica e per le conseguenze fisiche della estrema magrezza. Si tratta di ricoveri che durano mediamente alcuni mesi e con gestione personalizzata, complessa e multidisciplinare, con costante partecipazione al piano terapeutico dei vari operatori dell’equipe DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)”.

“Per l’accoglienza di queste ragazze e dei loro genitori – continua il Consigliere regionale Maddalena Spagnolo - il reparto è stato in parte rivoluzionato e adattato per le esigenze dei pazienti e tutto il personale sanitario, medico infermieristico e OSS, si è prodigato per rendere la degenza più serena possibile. È stata infatti creata, riadattando uno spazio all’interno del reparto, una stanza accogliente multidisciplinare, che può essere usata per la didattica a distanza, grazie al potenziamento della Wi-Fi all’interno del reparto, per le attività delle ragazze con le educatrici, per i colloqui con i vari operatori, per i pasti dei genitori che assistono le minori e per altre attività. Inoltre, sono state formate le volontarie della Croce Rossa, che fanno compagnia alle pazienti con molta sensibilità e nello stesso tempo, sollevano il genitore per alcune ore dal ruolo di caregiver”.

“Voglio ringraziare la dottoressa Miorin e tutta la sua equipe, per questa e per tutte le attività della struttura, complimentandomi inoltre per la partecipazione della dottoressa Miorin al ristretto Focus Group Pediatri nazionale che ha collaborato alla redazione del documento "Pandemia, neurosviluppo e salute mentale dei bambini e ragazzi" dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Istituto Superiore di Sanità, progetto di studio e di proposta per affrontare al meglio le nuove problematiche emerse dopo la pandemia”.

“È grande motivo di soddisfazione ed orgoglio verificare che la pediatria, difesa con forza dalla sottoscritta e da tutta la comunità qualche anno fa, costituisca oggi una riconosciuta eccellenza, in grado di offrire le risposte di cui necessitano i cittadini ed il territorio” conclude la nota stampa di Maddalena Spagnolo.