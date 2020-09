La prevenzione fa tappa a scuola grazie ad Hattiva Lab

Ad un anno dall'apertura di Spazio Crisalide, il centro clinico multidisciplinare integrato per la valutazione e l'intervento in età evolutiva di Hattiva Lab, la onlus udinese festeggia il primo anniversario invitando la popolazione alla Settimana della Prevenzione, dal 18 al 25 settembre 2020. Un’opportunità di formazione e aggiornamento che darà la possibilità alle famiglie di poter accedere, eccezionalmente, al servizio specialistico di Hattiva Lab a condizioni vantaggiose.

Venerdì 18 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà il webinar gratuito "I disturbi del neurosviluppo: continuità e discontinuità in età evolutiva" con il dottor Cristiano Termine, specialista in neuropsichiatria infantile e professore associato all'Università dell'Insubria; introduce la psicologa Mariagrazia Lamparelli, responsabile diagnosi e riabilitazione di Spazio Crisalide (il webinar sarà trasmesso in streaming sul canale youtube di Hattiva Lab: www.youtube.com/hattivalab).



nell'anno scolastico 2020/2021 (eccetto la 5°). Grazie a questo esame si potranno sondare in tempo utile eventuali criticità o approfondire lacune e insicurezze già segnalate dalle maestre. Lo screening fornirà unae, per i bambini più piccoli, dei prerequisiti all'apprendimento. L'incontro comprende un colloquio con i genitori e il minore, la somministrazione delle prove e una breve relazione conclusiva.