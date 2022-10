La prevenzione s'impara online

La tutela della salute e del benessere dei cittadini passa anche attraverso la collaborazione fra le istituzioni e il mondo del volontariato. In quest’ottica si muove “Costruire alleanze per la salute dei cittadini”, percorso informativo online, sui contenuti e le strategie del Piano regionale della prevenzione 2021-2025, dedicato a cittadini, volontari ed enti del terzo settore con l’obiettivo di operare, insieme, per la salute della comunità.

Condividere le strategie e le azioni di intervento del Piano della prevenzione risulta, quindi, fondamentale per un’azione di sistema efficace.

Il percorso informativo prevede 8 webinar, in programma fra ottobre e dicembre, realizzati in collaborazione e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati in quattro aree tematiche:

- “Salute e associazionismo”, dedicata al ruolo delle associazioni nei processi di promozione della salute;

- “Ambiente e salute”, che affronta questioni di particolare urgenza quali le risorse idriche e il cambiamento climatico;

- “Alimentazione e povertà alimentari”, con focus sulla qualità degli alimenti e la sicurezza alimentare;

- “Igiene urbana veterinaria”, sulle associazioni e gli enti per la tutela degli animali.

Mercoledì 5 ottobre, dalle 15.30 alle 18, avrà luogo, on line, l’evento di presentazione dell’intero percorso informativo, mentre il primo appuntamento, incentrato su “Comunità attive e associazionismo nei processi di promozione della salute” e tenuto da Liliana Coppola è in programma l'11 ottobre.

Per informazioni più dettagliate sul ciclo di webinar e per iscriversi all’evento di presentazione: www.csvfvg.it.