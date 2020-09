La Pro Majano sostiene l'ospedale di Udine

La Pro Majano dona 4 mila euro al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Udine, diretto dal dottor Amato De Monte. La cifra servirà a implementare il sistema di informatizzazione del dipartimento, sostenendo in questo modo le terapie intensive per l’emergenza coronavirus.

Un bel gesto, frutto dell’iniziativa culminata con l’organizzazione dello spettacolo “A un metro da te”, che ha visto la Powerful Gospel Chorale, mass choir di livello nazionale diretto da Alessandro Pozzetto, sul palco del 60° Festival di Majano lo scorso Ferragosto. Proprio il ricavato del concerto, che ha visto l’afflusso di centinaia di persone, è stato devoluto all’Ospedale di Udine, un gesto che vuole essere un atto di gratitudine della comunità di Majano verso chi ha contribuito con sacrificio e impegno a superare la difficile situazione causata dalla pandemia nei mesi scorsi.

“A chiusura del Festival ci è sembrato giusto poter contribuire in qualche modo con una donazione" ha commentato il presidente della Pro Majano, Daniele Stefanutti. "Grazie al grande lavoro dei medici abbiamo potuto superare una fase davvero complicata e poter ripartire anche con manifestazioni che fino a tre mesi fa sembravano irrealizzabili. Il successo riscontrato dal 60° Festival di Majano dunque è merito anche di chi ha fronteggiato la pandemia in prima persona, per questo un nostro contributo ci è sembrato doveroso”.