L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, in concomitanza della settimana della psicologia, organizza per venerdì 16 ottobre, alle 17, l’evento “La psicologia nell’emergenza”.

Sin dall’inizio della pandemia COVID-19 che ha pesantemente colpito il nostro paese, la comunità delle psicologhe e degli psicologi in Italia si è attivata per dare un supporto concreto alla popolazione e alle istituzioni. A livello regionale, l’Ordine degli psicologi ha redatto il Vademecum psicologico sul coronavirus per i cittadini (sia in italiano che in sloveno), ha organizzato in collaborazione con Psicologi per i Popoli FVG, un corso di psicologia dell’emergenza che ha potuto contare su più di 500 iscritti e che da corso regionale è diventato nazionale, ha aperto sul sito dell’Ordine una sezione dedicata al COVID-19 dove è possibile consultare tutte le notizie e le informazioni importanti sia per tutti i colleghi che per i cittadini. A livello nazionale, poi promosso largamente a livello regionale, è stata attivata la piattaforma #psicologionline, che facilita la ricerca dei professionisti che offrono sedute a distanza. Queste e tante altre iniziative sono state attivate per rispondere prontamente ai bisogni della popolazione.



. Le psicologhe e gli psicologi hanno e dovranno avere un ruolo importante nel tutelare il benessere psico-fisico dei cittadini in questo momento critico.In questa ottica si è deciso di condividere l’operato dell’Associazione Psicologi per i Popoli FVG, che è parte attiva nel sistema della Protezione Civile regionale. La presidente dell’associazione,, condividerà le esperienze dal punto di vista di chi è in prima linea nella nostra regione e a livello nazionale, nel fronteggiare l’emergenza.