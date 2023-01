La Quiete saluta Luisa Tosone

Il lavoro di una vita: Luisa Tosone, storica dietista de La Quiete, è andata in pensione qualche giorno fa con una festa organizzata dalla direzione e dai colleghi, dopo ben 45 anni di lavoro nella Asp di via Sant’Agostino.

Assunta nel 1977, all’età di 22 anni, Tosone si è occupata di tutto ciò che riguardava l’alimentazione dei residenti, dall’organizzazione dei menu stagionali alla gestione delle esigenze alimentari particolari dei singoli pazienti, fino alla sorveglianza della cucina.

“È stato il mio primo e unico posto di lavoro – racconta – sono entrata nel post terremoto e, da questo punto di osservazione privilegiato, posso dire di aver visto cambiare tutto: i pazienti, le esigenze personali, i rapporti familiari. Di fatto, è cambiato il mondo. È questo il segreto di un rapporto lavorativo così duraturo e stimolante: avere sollecitazioni costanti per fare meglio e per evolvere insieme alla mia professione. Il contatto con le persone anziane mi ha arricchito moltissimo, è incredibile quello che sono riuscite a trasmettermi, racconti di vite che porterò sempre con me".