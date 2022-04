La Regione boccia gli Atti aziendali

La Direzione centrale salute della Regione ha bocciato gli atti delle aziende sanitarie del Fvg, rispedendo ai mittenti i documenti approvati da AsuFc, AsFo, AsuGi, Burlo e Cro di Aviano. Una decisione che, inevitabilmente, rinfocola la polemica politica.

"Sanità regionale in cortocircuito con la Direzione centrale salute e l’Arcs, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute che bocciano e rispediscono al mittente gli atti aziendali, i quali evidenziano la non compatibilità delle proposte presentate e impediscono il rilascio del nulla osta. La Direzione ritiene necessario un nuovo percorso idoneo a garantire il rispetto della compatibilità economico-finanziaria degli atti aziendali nonché l’adeguatezza della strutturazione e dell’organizzazione dell’assistenza territoriale delle Aziende anche in relazione alle linee di sviluppo delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

"Siamo di fronte a una bocciatura inaspettata che per certi versi è persino incredibile" hanno spiegato Simona Liguori e Tiziano Centis nella conferenza stampa congiunta delle Opposizioni - Pd, Cittadini, Patto per l’Autonomia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto con Walter Zalukar e Furio Honsell - che - documenti alla mano - hanno presentato la nota a firma del direttore regionale Gianna Zamaro.

"Le dirigenze delle tre Aziende sanitarie regionali, del Burlo e del Cro di nomina fiduciaria della Regione sono state “bacchettate” pubblicamente dalla stessa Regione per non aver predisposto i propri atti aziendali secondo le indicazioni ricevute. Un vero e proprio colpo di scena, una cartina tornasole della grave crisi che attraversano le Aziende sanitarie, gli ospedali e i Distretti, con la fuga degli operatori e il malcontento crescente della gente e delle istituzioni locali. Uno stallo pericoloso soprattutto perché questo dovrebbe essere il momento in cui ripartire velocemente con il recupero delle prestazioni dopo il lungo lockdown dovuto al Covid e con i progetti per utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione dall’Europa".

"La bocciatura degli atti aziendali delle aziende del servizio sanitario regionale è un fatto grave e senza precedenti che oltre a mettere in difficoltà l’operatività delle aziende sanitarie stesse, certifica palesemente l’assoluta ingovernabilità del sistema da parte dell’assessore alla Salute, Riccardi, sempre bravo a bacchettare le opposizioni quando denunciano le cose che non vanno. Ora, di fatto, con una semplice lettera, la direzione centrale Salute boccia gli atti aziendali proposti dai direttori generali nominati dallo stesso assessore Riccardi. Siamo di fronte a un atto grave del quale l’assessore deve rispondere politicamente. A lui spettano le scelte e le decisioni conseguenti". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti a margine della conferenza stampa dei gruppi di opposizione riguardo all'organizzazione e il funzionamento delle Aziende sanitarie regionali in programma.

"Oggi siamo di fronte a un fatto molto grave che va chiarito e soprattutto risolto quanto prima". Questo il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo, a margine della conferenza stampa convocata dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale dopo la bocciatura, da parte dell’amministrazione regionale, delle proposte di atto aziendale presentate dagli Enti del Servizio sanitario regionale.

"Questa bocciatura – prosegue Moretuzzo – genera una grandissima preoccupazione in tutti noi per almeno due ordini di ragioni: da un lato, vediamo messa a rischio la piena ripresa dell’attività sanitaria ordinaria e il recupero delle attività posticipate a causa della pandemia, dall’altro siamo di fronte anche a un serio rischio rispetto alla stessa tenuta del sistema di governance. È palese, infatti, che la mancata concessione del “nulla osta” da parte dell’amministrazione regionale, recependo i pareri espressi dall’Arcs, l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, non è un tema solo tecnico, ma soprattutto politico e mette in luce una conflittualità manifesta, sintomo di un cortocircuito che si è creato nel sistema sanitario regionale, i cui vertici sono stati tutti nominati dall’amministrazione Fedriga. La responsabilità politica di un fatto così pesante è tutta in capo all’Assessore alla salute, che ha nominato i vertici del sistema sanitario e ora deve attivarsi immediatamente per risolvere prima possibile la situazione ed evitare qualsiasi tipo di ripercussione sul sistema sanitario regionale".

"Come opposizioni durante l’emergenza pandemica, anche a fronte di momenti di grande difficoltà, abbiamo tenuto un profilo altamente istituzionale, in un clima di collaborazione scevra di strumentalizzazioni. Quanto avvenuto si distingue per l’inedita gravità – conclude Moretuzzo –: non ci si può più nascondere dietro l’emergenza, ma bisogna subito correre ai ripari o qualcuno dovrà rispondere ai cittadini rispetto a un sistema sanitario in totale crisi".

"La clamorosa bocciatura da parte della Direzione Centrale Salute della Regione e dell'Azienda, cosiddetta 0, l'Arcs, di tutti i piani aziendali predisposti dai direttori generali delle Aziende Sanitarie regionali, è gravissima perché denuncia un cortocircuito nel sistema di gestione della sanità in Regione". Si esprime così Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

"Va rilevato che le aziende sanitarie, dal 2019, ovvero da quando sono state istituite, operano senza piano aziendale, quindi in modo assolutamente provvisorio che poi significa senza programmazione quindi improvvisato. Quando vengono emessi dei decreti dei direttori delle aziende - continua Honsell - questi fanno riferimento ad atti aziendali di aziende che oggi non esistono più. Paradossale è anche il fatto che i sindaci che recentemente sono stati chiamati ad approvare il Piano Attuativo sanitario per il 2022, di fatto hanno approvato un documento che riporta già nella prima pagina l'indicazione che nel 2022 si procederà alla realizzazione del piano aziendale, che oggi si scopre bocciato e proprio dall'Assessorato. Cosa hanno approvato i sindaci dunque?".

"La situazione è quindi molto buia per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione delle aziende sanitarie. Ciò metterà profondamente in crisi tutti i lavoratori a tutti i livelli della Sanità Regionale.

Chiaramente i problemi quali i tempi d'attesa e la mancanza di personale non potranno essere nemmeno affrontati senza Piano aziendale. L'Assessore Riccardi - conclude il Consigliere di Open Sinistra Fvg - deve intervenire al più presto per risolvere questo tracollo della pianificazione sanitaria regionale, altrimenti la sanità regionale non potrà dare le risposte ai bisogni dei cittadini di questa regione".

“L’Atto aziendale disciplina l’organizzazione e il funzionamento di ogni azienda sanitaria e ne identifica altresì la missione, la visione e il ruolo non solo nel contesto istituzionale e ma anche in armonia con gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale”, commenta Walter Zalukar, consigliere regionale del Gruppo Misto.

“Apprendiamo che tutti e cinque gli atti aziendali sono distonici rispetto agli indirizzi regionali. Ciò che lascia più che perplessi è che ben cinque Atti Aziendali siano stati, di fatto, bocciati. Ad esempio: ci sta che un Direttore Generale, particolarmente fantasioso si allarghi un po’ e che, in un eccesso di innovazione, si discosti dalle linee regionali, ma che tutti e cinque i DG siano colti da pianificazione creativa all’unisono, è ben strano”.

“Quale possibile spiegazione? Dai modi in cui tale bocciatura è stata eseguita pare difficile non pensare ad uno scarico di responsabilità dai vertici politici ai Direttore generali delle Aziende nel momento di massima criticità in cui si trova il nostro Ssr. E mentre sono alla porta le elezioni amministrative e già si pensa alle regionali. Rimane il fatto che l’inedita bocciatura multipla degli Atti Aziendali evidenzia un cortocircuito di governance del sistema e al di là di polemiche strumentali, anche facili, sarebbe bene che la Giunta regionale si interroghi su quanto accaduto”, conclude Zalukar.

"Siamo di fronte a una situazione senza precedenti, con il rischio concreto di una rovinosa impasse nella programmazione sanitaria, nelle strategie di rilancio delle assunzioni che vanno urgentemente messe in campo, anche per ridurre i tempi di attesa, nell’attuazione degli obiettivi di innovazione e rafforzamento dei servizi territoriali che sono alla base del Pnrr. Obiettivi evidentemente disattesi, come conferma, pur nel suo linguaggio burocratico, la nota della Direzione centrale della Salute". Rossana Giacaz, responsabile sanità e welfare della segreteria Cgil Fvg, sintetizza così lo scenario apertosi per la sanità regionale con la mancata approvazione degli atti aziendali.

"Veder confermate le nostre critiche – prosegue – non è motivo di soddisfazione, ma rafforza semmai il nostro sconcerto per l’ostinazione con cui si è scelto di procedere nella direzione sbagliata, nonostante i pesanti rilievi di merito avanzati da più parti. Non soltanto dal sindacato, lo sottolineo, ma anche da parte dei referenti di molti servizi e di diverse rappresentanze delle professioni sanitarie. Dopo questa bocciatura a 360 gradi, è lecito chiedersi quali siano gli obiettivi di programmazione che l’assessore Riccardi ha illustrato ai sindaci territorio per territorio, se gli atti che dovevano recepirli sono stati giudicati incompatibili. Serve un cambio di rotta radicale, anche nel confronto con il sindacato e con tutte le parti in causa, e lo ribadiremo domani al presidente del Consiglio regionale, spiegando le ragioni della petizione sulla sanità sostenuta da 15mila firmatari e che vede anche la Cgil tra i suoi promotori".

"La bocciatura degli atti delle tre aziende sanitarie conferma il giudizio fortemente negativo espresso dal Sindacato pensionati della Cgil e dai comitati che avevano chiesto, a livello regionale e a Trieste, il ritiro degli atti. Quanto avvenuto conferma e rafforza anche il nostro giudizio negativo sull’assoluta indisponibilità dei direttori aziendali a confronti costruttivi e partecipati con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze professionali della sanità". Il segretario regionale dello Spi Cgil Roberto Treu commenta così il mancato via libera agli atti di programmazione delle tre aziende sanitarie regionali, Asufc, Asugi e Asfo, comunicato dalla direzione regionale Salute sulla base dei pareri negativi espressi dall’Arcs.

"In particolare prosegue Treu – va sottolineata la bocciatura dei programmi sui servizi territoriali, segno che gli obiettivi di rafforzamento degli stessi, centrali nelle strategie Pnrr, sono stati largamente disattesi. È questo un nodo fondamentale della nuova sanità pubblica, alla quale si è contrapposta una visione privatistica e di delega esterna. La strada da percorrere passa attraverso un ruolo centrale dei distretti, cui spetta il compito di rafforzare la sanità sul territorio e di coordinare e gestire le nuove realtà previste dal Pnrr: le case e gli ospedali di comunità, i centri di coordinamento, gli infermieri di comunità e, più in generale, l’assistenza sociosanitaria di prossimità. Lo Spi Cgil – conclude il segretario – auspica che si apra ora una nuova fase di consultazione e di partecipazione sia a livello regionale che a livello di aziende territoriali, che metta al centro i bisogni dei cittadini e non la logica ideologica della delega ai privati".

"Dopo anni di pandemia e stop, ci saremmo aspettati di andare avanti velocemente sulla riorganizzazione delle Aziende sanitarie e dei servizi: per questo ci stupisce e soprattutto preoccupa che proprio gli atti aziendali, strumenti per realizzare gli impegni presi anche dalla Regione, siano stati rigettati oggi dall’Arcs, sotto una motivazione, quella della compatibilità economico-finanziaria, peraltro molto vaga". A intervenire a caldo sulla bocciatura sono Renata Della Ricca, segretaria Cisl Fvg, Nicola Cannarsa, segretario della Cisl Fp regionale e Renato Pizzolitto, segretario della Fnp Cisl Fvg, che sulla questione chiedono maggiore chiarezza.

“Non nascondiamo il nostro timore rispetto all’impatto che una decisione del genere potrebbe avere sull’utenza, già messa a dura prova da due anni di Covid e servizi a singhiozzo. A due anni dalla pandemia e tre dalla riforma delle Aziende, ci troviamo ancora in una fase di riorganizzazione sanitaria che stenta a prendere forma e i cui tempi rischiano di allungarsi di molto: chiaro è che questa situazione avrà gravi conseguenze sui cittadini, qualora la decisione dell’Arcs fosse definitiva. Vorremmo capire meglio cosa si intende per “incompatibilità” e auspichiamo che questa possa essere velocemente superata” incalzano Della Ricca, Cannarsa e Pizzolitto.

“Crediamo anche – aggiungono i due sindacalisti – che a questo punto sia indispensabile ed urgente attivare una cabina di regia tra Aziende e Arcs per trovare quella quadra che evidentemente manca: risulta difficile pensare che, posta l’autonomia delle Aziende sanitarie, per tutte siano stati rilevati problemi di compatibilità economico finanziaria”.

LA REPLICA DELLA REGIONE

"Chi parla di bocciature probabilmente non conosce il percorso ai quali sono sottoposti gli atti aziendali. Normalmente è buona norma informarsi prima di emettere pareri e giudizi totalmente privi di fondamento". Ad esprimersi è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Su questo argomento l'esponente dell'Esecutivo precisa che "l'iter seguito dagli atti aziendali prevede che le aziende stesse propongano il documento sul quale poi l'Agenzia regionale di coordinamento sanitario (Arcs) e, di conseguenza, la Direzione centrale Salute, esprimono la propria posizione sulle ipotesi presentate. Ciò è quanto stabilisce la legge di riforma, a garanzia di un percorso appropriato e sostenibile in coerenza con le linee di gestione approvate dalla giunta regionale. Questo significa che sulle proposte delle aziende vengono compiute soltanto valutazioni tecniche ed organizzative, mentre invece - secondo il vicegovernatore - le opposizioni si concentrano solo ed esclusivamente su considerazioni di taglio politico con lo scopo di strumentalizzare gli atti".

Alle accuse espresse dalla minoranza, Riccardi risponde che "la Regione altro non fa che applicare i passaggi previsti dalla legge di riforma. Per il vicegovernatore proprio chi ora punta l'indice in passato sarebbe stato protagonista di episodi in cui saltavano da un banco all'altro le schede sulle quali erano contenuti i numeri dei primari delle singole strutture".

Per il vicepresidente "quella stagione ormai è finita; la Regione non consentirà, a chi non ne ha i titoli, di inserirsi nel lavoro compiuto oggi dai professionisti senza quei condizionamenti del passato che, evidentemente, mancano adesso soltanto a chi li faceva".