La Regione consolida la collaborazione con la Croce rossa

"La collaborazione della Regione con la Croce Rossa Italiana è un binomio solido con molte progettualità comuni sia sulla parte sanitaria sia sul versante socio-assistenziale, binomio che vogliamo confermare e rafforzare". Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi al termine dell'incontro avuto questo pomeriggio nella sede della Protezione civile regionale di Palmanova con la presidente del Comitato regionale della Cri Milena-Maria Cisilino.

Nel corso del confronto si è fatto il punto anche sul tema dei defibrillatori nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, in merito al quale è in corso la fase di acquisizione delle disponibilità e di organizzazione dei percorsi formativi da parte della Cri in coordinamento con il sistema scolastico regionale.

"Croce Rossa Italiana, cui abbiamo affidato il compito - ha rilevato Riccardi -, sta procedendo e contiamo di arrivare in maniera piuttosto decisa al risultato finale di avere in ogni scuola un defibrillatore e le competenze per utilizzarlo in modo efficace e tempestivo. Questo percorso nell'ottica della sicurezza, che è stato inevitabilmente condizionato dalla pandemia, è un'attività non solo salvavita ma anche di prevenzione e di promozione della salute delle persone che consideriamo irrinunciabile".