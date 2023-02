La Regione finanzia la formazione degli assistenti di studio odontoiatra

"Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Trieste ha raggiunto livelli qualitativi elevatissimi e proprio per supportare un sistema di ricerca e di assistenza completo che guarda al paziente finale la Regione, a partire da quest'anno, finanzia i corsi di formazione per soddisfare il fabbisogno minimo annuale di 100 Aso" (assistenti di studio odontoiatra). Lo ha affermato l'assessore regionale alla Ricerca e Università Alessia Rosolen intervenendo all'Aula Magna 'Rita Levi Montalcini' dell'ospedale triestino di Cattinara alla giornata organizzata in occasione dei 40 anni del corso di laurea.

"Proprio dal confronto con gli odontoiatri - ha rilevato Rosolen - è maturata la decisione di promuovere e sostenere da parte della Regione la formazione coordinata degli assistenti alla poltrona, cui destiniamo 300mila euro all'anno".

L'assessore ha evidenziato "il prestigio raggiunto dal corso di odontoiatria di Trieste, che ne fa uno dei più ambiti a livello nazionale e che conferma il ruolo dell'Ateneo come punto di riferimento per l'innovazione culturale e scientifica in diversi campi del sapere". Rosolen ha evidenziato anche "il rilievo dell'odontoiatria pubblica, che vede il Friuli Venezia Giulia primo in Italia e che rientra in una visione più complessiva della sanità segnata dall'ampliamento dei diritti a favore di tutte le fasce della società".

Alle celebrazioni sono intervenuti, tra gli altri, il rettore dell'Università Roberto Di Lenarda, lui stesso presidente del Collegio dei docenti universitari di Discipline odontostomatologiche, il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, la coordinatrice del corso Milena Cadenaro, il professor Nicolò de Manzini e la professoressa Elettra Dorigo, personalità chiave dell'odontoiatria accademica, nelle cui parole è echeggiato il contributo decisivo di Mario Silla nella fase fondativa del corso e nella preparazione di generazioni di odontoiatri.