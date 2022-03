La Regione sostiene le donne contro l'endometriosi

Una malattia subdola, scoperta in tempi relativamente recenti e difficile da diagnosticare. Parliamo dell'endometriosi, una patologia che colpisce tre milioni di donne in Italia e più di 25mila in Friuli Venezia Giulia. "Siamo stati - ricorda Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale - i primi in Italia a varare, nel 2012, una legge per sostenere i malati e le associazioni che si occupano di questa patologia, prevedendo un puntuale monitoraggio della situazione. Ed è per questo che la Regione ha istituito la Giornata del 9 marzo, dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione su questa malattia".

"Vogliamo continuare - ha aggiunto Zanin - a stare vicini alle tante donne che soffrono di endometriosi, una malattia dolorosa che può diventare cronica. Lo facciamo anche attraverso un aiuto concreto alle associazioni che se ne occupano e che confermano la straordinaria generosità del tessuto sociale e la capacità operativa del volontariato nella nostra regione".

Per "fare luce" sull'endometriosi, il palazzo del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste verrà illuminato di giallo nella serata di domani, mercoledì 9 marzo.