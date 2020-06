La Rsa di Pieris resta Covid free

Nonostante tutti i suoi sforzi, il Covid-19 non è mai riuscito a entrare nella Residenza per anziani “Mimosa” di Pieris, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Nessun caso di malattia si è verificato dall’inizio della pandemia e nelle ultime ore sono risultati negativi tutti i tamponi che l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina ha effettuato sugli attuali 54 ospiti così come sui 33 addetti (un responsabile di struttura, quattro infermieri, 21 operatori socio-sanitari, quattro ausiliarie, un fisioterapista e due animatori) che lavorano nella Rsa diretta da Giulia De Fornasari.

"Si tratta di un ottimo risultato, che premia le buone pratiche di prevenzione adottate fin dal 24 febbraio con rigore e grande professionalità da tutto il nostro personale" commenta Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di Sereni Orizzonti. "Nella maggioranza delle nostre altre 79 strutture italiane – ad esempio in tutte quelle che abbiamo in Friuli – non abbiamo peraltro registrato alcun caso di Covid-19. I nostri dipendenti hanno sempre lavorato e continuano a lavorare dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda, sanificano regolarmente gli ambienti interni ed evitano un uso promiscuo di materiale. A tutti loro rivolgiamo un particolare plauso per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto così difficile e senza precedenti. L’epidemia non è però ancora cessata e state certi che nessuno di noi ha intenzione di abbassare la guardia".