La scuola per il cuore, imparare a salvare delle vite

Riparte il progetto “La Scuola per il cuore” dopo il successo delle edizioni precedenti, un'iniziativa di promozione culturale per la cardioprotezione rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Un progetto che negli ultimi anni ha consentito oltre 400 interventi negli istituti della provincia di Udine e non solo, per un totale di oltre 10mila ragazzi formati gratuitamente a scuola sulla rianimazione cardiopolmonare dal gruppo BAND OF RESCUE. Il percorso offre la possibilità a ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di apprendere le nozioni teorico/pratiche della rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, rendendo gli allievi consapevoli del concreto aiuto che potrebbero offrire al prossimo.

I ragazzi più grandi delle classi quarte e quinte superiori hanno, inoltre, la possibilità di concludere l’iter formativo acquisendo il brevetto BLSD per l’uso del defibrillatore in specifiche sessioni formative a loro dedicate. Il progetto, totalmente gratuito per le scuole, è stato voluto e sostenuto dal gruppo BAND OF RESCUE, una missione importante che richiede un notevole impegno di risorse ottenendo grandissime soddisfazioni per l’interesse suscitato negli allievi e nei docenti. Grazie all’ottimo riscontro ottenuto, le scuole rinnovano la richiesta dell’intervento presso il proprio istituto ogni anno scolastico pertanto, con ancora più motivazione, proseguirà l’incessante lavoro di divulgazione culturale per la rianimazione.



ed in brevissimo tempo ha coinvolto altri plessi scolastici grazie alla disponibilità è alla sensibilità degli insegnanti e l’importante collaborazione con la Prof.ssache, riconosciuto l’importante lavoro di divulgazione, ha contribuito alla promozione del progetto in tutti gli istituti del territorio.Un percorso formativo dedicato a combattere, e che potrebbe essere combattuta ampliando la popolazione in grado di portare i primissimi soccorsi ad una persona in arresto cardiaco. L’organizzazione Mondiale della Sanità stima che se il 50% della popolazione europea fosse a conoscenza delle manovre salvavita potrebbero salvarsi oltre 100mila persone all’anno.. Il progetto sostiene così le scuole che intendono applicare gli indirizzi di legge che obbligano gli istituti scolastici a svolgere la formazione sul primo soccorso durante il percorso scolastico degli allievi (articolo 1, comma 10 della Legge 107/2015 e la legge 116/2021). Attività contemplata inoltre nella recentemente reintrodotta educazione civica. Grazie alla formazione ricevuta, alcuni ragazzi hanno applicato le manovre acquisite in contesti familiari o sociali contribuendo a salvare la vita a delle persone che senza il loro aiuto avrebbero notevolmente visto diminuire la speranza di sopravvivenza.“Per noi è un’emozione ricevere i ringraziamenti sia da parte dei ragazzi che applicando quanto imparato hanno salvato delle vite o si sentono orgogliosi di essere preparati in caso di necessità, sia da parte degli insegnanti che, consapevoli dell’opportunità offerta ai propri allievi, apprezzano il nostro sforzo”. Così tiene a precisare il Prof.promotore e coordinatore del progetto e prosegue “ci tengo a ringraziare tutti coloro che a qualsiasi titolo contribuiscono alla riuscita del progetto, in particolare la Fondazione Pittini e tutti i privati cittadini che sostengono il progetto con le loro fondamentali donazioni”.